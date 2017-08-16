TİKA'nın gönüllü elçileri Ürdün'de Filistin mülteci kampında

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Ürdün'e giden ilk ekip, Filistin mülteci kampında peyzaj, boyama ve cadde düzenleme çalışmaları yaptı.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde Ürdün'e giden ekip içinde yer alan TİKA'nın 12 gönüllü elçisi, başkent Amman'daki Marka Filistin Mülteci Kampını ziyaret ederek çok sayıda Ürdünlü öğrenciyle cadde düzenleme çalışmaları yaptı.

Kamptaki bazı binaların tadilat ve boya işlerini yapan gönüllü elçiler, duvarları dostluk nişanesi simgelerle donattı.

Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gönüllü elçiler, kamptaki kapı, pencere ve kaldırımların boya işlerini tamamladıktan sonra genel bir temizlik yaparak örnek bir cadde oluşturdu. Öğrenciler, sokağa çöp bidonları, sokak lambaları ve çiçekler koyarak caddenin yeni bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Filistinli mülteci ailelerin ikram ve yardımlarıyla renklendirdikleri bir ortamda çalıştıklarını söyleyen gönüllü elçiler, mülteci çocukların yardım için birbirleriyle yarış halinde olmasının kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.

Program aracılığıyla tecrübelerini kamptaki mültecilere aktaran gönüllü elçiler, 10 gün boyunca Ürdün'de yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlattı.

- "Filistinli mülteci çocukların tebessümüne yakından şahit olduk"

Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi yüksek lisans öğrencisi Yunus Şimşek, Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaştıktan sonra buradaki faaliyetlerden önce peygamber ve sahabelerin kabirlerini ziyaret ettiklerini belirterek ardından Marka Filistin Mülteci Kampında çalışmalara başladıklarını aktardı.

Şimşek, cadde üzerinde peyzaj ve boyama çalışması dışında duvarlara resimlerler çizdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Filistin’in en önemli simgelerinden 'Hanzala' karakterini, Filistin bayrağını, ülkemizin bayrağını ve çeşitli çiçek resimlerini boyadığımız duvarlara nakşettik. Caddede bulunan çocuklara ülkemizden getirdiğimiz balon ve şekerleri dağıttık. Çalıştığımız süre boyunca onların mutluluklarını görmek bizleri daha fazla motive etti. Bu programın benim için en önemli kazanımı Filistinli mülteci çocukların tebessümüne yakından şahit olmaktı. Yine bu program sayesinde Ürdün'ü ve Ürdünlü pek çok arkadaşı tanıma fırsatı buldum. Buradaki çocukların yüzünü güldürdüğü ve bu coğrafyayla kardeşliğimizi daha da pekiştirdiği için programı organize edenlere teşekkür ediyorum."

- "Biz sokağı değil, kardeşlik köprümüzü inşa ettik"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Sarkı, Ürdün'de kaldığı süre boyunca hissettiği duygunun kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirerek gönüllü arkadaşıyla el ele yaptıkları çalışmalarla arkalarında unutulmayacak bir anı bırakma gayretinde olduklarını söyledi.

Sarkı, "Çalışmalarımızı yaptığımız sokağı 'Kardeşlik Sokağı' olarak anıyorum çünkü 'yaratılanı Yaradan'dan ötürü sev' felsefesinin çok ötesinde bir kardeşlik inşa ettiğimizi gördüm. Biz burada aslında sokağı değil, kardeşlik köprümüzü inşa ettik. TİKA’nın çatısı altında bir nebze umut olmak adına böyle bir projede bulunmak gurur verici." dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammet Oruç, Ürdün'de kaldıkları süre boyunca güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Oruç, "Asırlardır süren kardeşlik bağımızı yine gönüller inşa ederek pekiştiriyoruz. Muhteşem anıları, tebessümleri, Türkiye'ye selamları ve duaları heybemize doldurarak ülkemize dönüyoruz." diye konuştu.

Programa Diyarbakır'dan katılan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Bayram Yıldırım da program aracılığıyla ilk yurt dışı deneyimini gerçekleştirdiğini ve Ürdün'deki mülteci kampındaki çalışmalara katılmanın kendisi için mükemmel bir tecrübe olduğunu vurguladı.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırları aşıp gönüller kurmak için geldiğimiz Ürdün'de ilk günden bu yana temel amacımız olan tecrübe paylaşımı kapsamında yardım çalışmaları ve farklı aktivitelere katıldık. Marka Mülteci Kampında Filistinli çocuklarla vakit geçirdik. Sokak ve cadde düzenlemesi yaptık. Cadde duvarlarını boyadık, resimler çizdik. Çocukların yüzlerindeki tebessümün sebebi olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Biz burada insanlara yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk ve onlara tekrar umut olduk."

- "Programımızın fikir babası Bilal Bey'dir"

TİKA Başkanı Serdar Çam, programa ilişkin düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, programın temellerinin 3 yıl önceye dayandığını dile getirmişti.

Çam, "En önemli teşekkürü de Bilal Bey'e (Bilal Erdoğan) yapmak istiyorum çünkü Ankara'da kapanışını yapacağımız ve inşallah peyderpey gençlerimizi uğurlayacağımız tecrübe paylaşım programımızın fikir babası Bilal Bey'dir." ifadelerini kullanmıştı.

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ve Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarının içerisinde yer alacak.

Program kapsamında ilk ekipler Ürdün, Sudan, Uganda ve Somali'ye gitmişti.



