TİKA'nın gönüllü elçilerinden AA'nın Beyrut ofisine ziyaret

BEYRUT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ülkesini ziyaret etmesini içeren "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Lübnan'a gelen gönüllü elçiler, Anadolu Ajansı (AA) Beyrut ofisini ziyaret etti.

Program kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelen 13 öğrenci, TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt eşliğinde AA'nın Beyrut Ofisi'ni ziyaret etti. AA Ortadoğu Haberleri Editörü Ömer Bulut Yüzgüleç tarafından karşılanan öğrenciler, ofisteki Arap ve Türk çalışanlar ile tanıştı.

AA'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi veren Yüzgüleç, "97 yıllık bir kurum olan Anadolu Ajansı, son yıllara kadar daha Türkiye merkezliydi. AA, son yıllarda yaptığı büyük hamlelerle dünyaya açıldı ve şu anda 13 dilde yayın yapıyor. Bütün dünyadaki bu haber ağını Türkiye'ye taşıma ve Türkiye'deki olan biteni dünyaya aktarma adına, tüm dünyada bilinen marka konumuna gelmiş ve çok büyük etkiye ulaşmış bir ajans durumundayız." diye konuştu.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Küçükkurt ise, öğrencilerin Lübnan'daki 1 haftalık programı hakkında bilgi vererek, "STK'larla yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde Türkiye'nin değişik üniversitelerinden, belirlenen gönüllü öğrenci arkadaşlar programa katılıyor. Projenin amacını, TİKA ve diğer Türk kuruluşlarının sahadaki uygulamaları ve çalışmalarının öğrenci arkadaşlara anlatılması şeklinde özetleyebiliriz. Bir yandan da gönüllü olan bu arkadaşlarımızın bazı projelere katkı sağlamasını ve bu projelere yerinde katılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün Lübnan'daki diğer Türk kurumlarından Beyrut Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yolları Ofisi'ni ziyaret eden öğrenciler daha sonra Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne misafir oldu.

Lübnan'a dün ulaşan öğrenciler 1 hatta boyunca ülke genelinde TİKA'nın ve çeşitli derneklerin yürüttüğü faaliyetleri yerinde görecek. Ülkenin kuzeyindeki Akkar'da yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'a da gidecek olan öğrenciler program kapsamında Lübnan'ın çeşitli şehirlerini ziyaret edecek.

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ve Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarının içerisinde yer alacak.

Program kapsamında ilk gruplar Ürdün, Sudan, Uganda ve Somali'ye gitmişti.