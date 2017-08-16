TİKA'nın gönüllü elçilerinin Nijer yolculuğu başladı

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programına" katılan ekiplerden Nijer'e yola çıkan bir grup, Afrika'yı doğru anlama ve anlatmayı hedefliyor.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında bugün Nijer'e gidecek ekip içinde yer alan TİKA'nın "gönüllü elçileri", yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Beykent Üniversitesi İktisat bölümü öğrencisi 4. sınıf öğrencisi Abdullah Harun Talas, mescit tadilat projesinin yanı sıra TİKA'nın prestij çalışmaları arasında yer alan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ve bir yetimhaneyi de ziyaret edeceklerini kaydetti.

Talas, "Programla, kardeşlik duygusunu tekrar ihya edeceğiz. Nüfusun yüzde 80'i Müslüman olan Nijer'de genç arkadaşlarla tanışıp ortak kalkındırma projeleri yürüteceğiz. Bu program sayesinde coğrafi yönden komşu ülke olmasa bile gönül komşumuz olan Nijer ile kardeşlik köprüsü kuracağız." dedi.

- "Afrika'yı doğru anlama ve anlatma en büyük yükümlülüğümüz"

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 2. sınıf öğrencisi Esad Mücahit Eskimez, program kapsamında Nijer'de 9 gün kalacaklarını ve bu süre içinde bir mescit tadilatının yanı sıra Kur'an kursu öğrencileri için yapılacak saz ev projesinin çalışmalarına katılacaklarını anlattı.

Eskimez ayrıca başkent Niamey'deki Türk büyükelçiliği ve TİKA ofisini ziyaret ederek, Türkiye’nin öncülük ettiği projeleri de yerinde görme fırsatı elde edeceklerini belirtti.

"Nijer, Afrika kıtasında sömürüden en çok etkilenen ülkelerden biri. Program vasıtasıyla burada yaşananları yerinde görme ve anlama fırsatımız olacak. Öğrenciler olarak bu genç yaşımızda Afrika’yı ziyaret etmemiz bizlerin ufkunu çok daha ileri noktaya taşıyacak." diyen Eskimez, sahip oldukları fırsatı etkin şekilde değerlendirerek, Afrika’yı doğru anlama ve doğru anlatmanın en büyük yükümlülükleri olduğunu vurguladı.

- "Biz de buradayız deyip gönül köprüleri kuracağız"

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Görkem Geldik de geniş bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen Batı Afrika ülkesi Nijer'in yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin çok büyük bir kısmının çöl olması ve tarıma elverişli toprakların yüzölçümüne oranla çok daha düşük olması ülkenin kalkınmasına engel teşkil etmekte ve Nijer halkını yoksulluğa mahrum bırakmaktadır. Sosyal hayatın oldukça zor olduğu Nijer’de eğitim ve sağlık hizmetlerinde sık sık aksaklıklar yaşanmakta, halkın büyük bir kısmı bu hizmetlerden yararlanamamakta. Bu minvalde, 2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı ile ülkemin Nijer’e umut olma adına gerçekleştirdiği projelerden Nijer-Türkiye Dostluk Okulları, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ve Eğitim Kompleksi gibi önemli hizmetleri ziyaret edip bizzat görme şansı yakalayacağız. Ayrıca TİKA’nın desteğiyle inşasına devam edilen mescit tadilatı projesinde gönüllü gençler olarak yer alacağız ve biz de buradayız deyip gönül köprüleri kuracağız."

Bu yıl ilki düzenlenen programın, 200 gönüllü elçiyi Afrika ve onun güzel insanlarıyla buluşturmayı hedeflediğini söyleyen Geldik, bu hedef doğrultusunda gidecekleri her ülkede yeni gönül köprüleri kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Gedik, "Programın, ülkemi yurtdışında temsil etmeme imkan vermesi ve bireysel anlamda kendimi tanımamı, sahip olduğum maddi ve manevi tüm imkanlara bir kez daha şükretmemi sağlaması hasebiyle hayatım boyunca elde edebileceğim nadir bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

- "Programımızın fikir babası Bilal Bey'dir"

TİKA Başkanı Serdar Çam, programa ilişkin düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, programın temellerinin 3 yıl önceye dayandığını dile getirmişti.

Çam, "En önemli teşekkürü de Bilal Bey'e (Bilal Erdoğan) yapmak istiyorum çünkü Ankara'da kapanışını yapacağımız ve inşallah peyderpey gençlerimizi uğurlayacağımız tecrübe paylaşım programımızın fikir babası Bilal Bey'dir." ifadelerini kullanmıştı.

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ve Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarının içerisinde yer alacak.

Program kapsamında ilk ekipler Ürdün, Sudan, Uganda ve Somali'ye gitmişti.