TİKA'nın gönüllüleri Burkina Faso'da okul onardı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım" programı kapsamında Burkina Faso'ya giden gönüllü elçiler, başkent Vagadugu'daki bir ilkokulun tadilat çalışmalarını tamamladı.

Gönüllü elçiler, program kapsamında geldikleri Burkina Faso'da, Ecole Nayalgue İlkokulunun tadilat çalışmalarını tamamlayarak, açılış töreni düzenledi. Törene, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nihat Civaner, Ouagadougou Belediyesi yetkilileri ve okul idarecilerinin yanı sıra çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

Büyükelçi Civaner, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkemizin sınırları fiziki sınırlar değil kalbi sınırlardır" sözünü hatırlatarak, gönüllü elçilerin tadilatını yaptığı okulun, iki ülke arasındaki gönül köprüsünün kuvvetlendirilmesine yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Programı organize eden paydaşlara teşekkür eden Civaner, gelecek dönemde taraflar arasında kalkınma iş birliğinin artarak devamı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gönüllü elçiler, törenin ardından Türkiye’den getirdikleri hediyeleri öğrencilere takdim etti.



Okulun tadilat çalışmaları, iç ve dış cephe boya işlemleri, tavan kaplaması, hasarlı sıra ve masaların tamiratı, hasarlı pencere panjurlarının tamiratı, eksik kapı ve doğrama ekipmanlarının tamamlanmasıyla sona erdi.