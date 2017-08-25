TİKA'nın gönüllüleri Kamerun'daki Pigmelere yardım götürdü

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kamerun'a giden gönüllü elçiler, Afrika’nın en eski yerlileri arasında gösterilen Pigmeleri ziyaret etti.

Gönüllü elçiler, TİKA, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde düzenlenen ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini öngören program kapsamında Kamerun'a giderek çalışmalarına başladı.



Atlas Okyanusu'nun kıyısındaki Kribi şehrine giden 10 gönüllü elçi, Lobe nehri kıyısındaki ormanlık arazide yokluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışan Pigme kabilesini ziyaret etti.

Kara yolu bulunmayan bölgeye kayıklarla yardımları ulaştıran gönüllü elçiler, 5 bin yıllık avcılık kültürü bulunan Pigmelere, barınma ve beslenme yardımının yanı sıra olta, balta, çizme, kürek, av malzemeleri ve çocuklar için oyuncak dağıttı.

Türkiye'den getirilen hediyelerle mutlu olan Pigmeler, kendilerine yardım getiren Türkleri asla unutmayacaklarını söyleyerek sevinçlerini yerel müzikleri eşliğinde dans ederek gösterdi.

Gönüllü elçiler, daha sonra Kamerunlu futbolcu Roger Milla'nın kurucusu olduğu Roger Milla Vakfı ve TİKA'nın ortaklaşa düzenlediği futbol turnuvasının finallerine katıldı.

Öğrenciler, vakfın genç futbol takımıyla dostluk maçı yaptı. Mücadelenin sonunda gönüllü elçiler, 1-0 mağlup oldu. Dostluk içinde tamamlanan maça Kamerunlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Final maçlarının tamamlandıktan sonra kazananlara kupalarını TİKA Yaounde Koordinatörü Ahmet İzzet Bozbey ve Roger Milla takdim etti. Program aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Gönüllü öğrenciler, programın ardından Roger Milla ve TİKA Program Koordinatörü eşliğinde Yaounde'nin Fundi bölgesindeki Kolandon Sağlık Merkezine ekipman ve ilaç yardımında bulundu.

Milla, tedavi masraflarının çok yüksek olduğu Kamerun'da bu yardımın çok önemli olduğunu ve halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, gönüllü elçilere ve TİKA'ya teşekkür etti.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.