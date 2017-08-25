TİKA'nın gönüllüleri Senegal'de Cüzzamlılar köyünü ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini öngören program kapsamında Senegal'e giden gönüllü elçiler, Cüzzamlılar köyünde okul, cami ve kilise boyama çalışmalarına katıldı.

TİKA’nın gönüllü elçileri, program kapsamında geldikleri Senegal’de uzun yıllar iç savaş sebebiyle büyük sıkıntılar yaşamış Kazamans halkına yardım etmek için yola koyuldu.

Gönüllü öğrenciler, 17 saat süren zorlu yolculuğun ardından Gambiya Nehrini geçerek ülkenin güneyindeki Kazamans bölgesine ulaştı. Buradaki bir köy okulunun tadilat faaliyetlerine katılan öğrenciler, boyama çalışmalarında yer aldı.

Köy muhtarı, imamı ve okul müdürünün hazır bulunduğu programın açılış töreninde, bölge halkı TİKA’ya ve gönüllü elçilere teşekkür etti.

Gönüllüler, törenin ardından öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çanta dağıttı.

Okul Müdürü Cherif Sekouna Badji, yardımlar için TİKA'ya teşekkür ederek "Okul bugün bile açılsa derslere başlamaya hazırız çünkü öğrenciler eğitimleri için gereken tüm kırtasiye malzemelerini aldı ve okulumuz yenilendi." dedi.

Gönüllü elçiler, program kapsamında Cüzzamlılar köyünü ziyaret ederek buradaki hastalara ait 36 evin yanı sıra kilise, cami ve okulun boyama çalışmalarına destek verdi.

Öğrenciler, okulunun duvarına Türkiye ve Senegal bayraklarını resmetti.

Cami imamı ve kilise papazının da katıldığı program açılış töreninde, Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasına rağmen dinler arasında ayrım gözetmediği ve hangi inançtan olursa olsun tüm ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğu vurgulandı.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program çerçevesinde küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderildi.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.

