TİKA'nın Irak'taki faaliyetleri

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Irak'ın Kerkük kentine bağlı Beşir köyündeki 3 okul, bir sağlık merkezi ve bir caminin onarımını üstleneceği bildirildi.

Bölgedeki Türkmenlerin talebi ve Irak Türkmen Cephesinin (ITC) girişimleri sonrası, TİKA'dan bir heyet Beşir köyünü ziyaret ederek yerinde incelemede bulundu.

TİKA Irak Sorumlusu Sibel Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'ın bir süre elinde tuttuğu Beşir köyünde ciddi hasarlar meydana gelmiş. Bölge halkının talebi üzerine incelemelerde bulunarak, 3 ilkokul, bir sağlık merkezi ve bir caminin onarımını üstleneceğiz." dedi.

Meydana gelen tahribat ve yıkımdan dolayı üzücü bir manzara ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Güney, tüm giderlerin TİKA tarafından karşılanması suretiyle onarımlara en kısa zamanda başlayacaklarını söyledi.

TİKA heyetinin alandaki incelemelerine desteğiyle kolaylık sağlayan ITC Genel Başkan Yardımcısı Hasan Turan ise, DEAŞ'ın saldırılarından dolayı Beşir köyünün yüzde 80'inin yıkıldığını belirtti.

Turan, TİKA'nın yardımları hakkında şunları söyledi:

"Komşu ülke Türkiye'nin, TİKA vasıtasıyla Beşir köyündeki onarım ve tadilatı üstlenmesinden memnunuz. İncelemelerde bulunan TİKA heyetinin 3 ilköğretim okulu, bir sağlık merkezi ve bir caminin onarılması sözü bizi gerçekten mutlu etti. Bu yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Beşir köyü 30 Nisan 2016'da Haşdi Şabi ve Peşmerge güçlerinin ortak operasyonu sonucu geri alınmıştı.