TİKA'nın kültür faaliyetleri sürüyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Cumhuriyeti'nde düzenlenen II. Uluslararası "Khöömei in the Centre of Asia" müzik festivalinde, Türk müzik grubu "Meshk Ensemble" Türk Klasik Müziği icra etti ve sema programı gerçekleştirdi.

Rusya Federasyonu Tuva Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'da düzenlenen II. Uluslararası "Khöömei in the Centre of Asia" müzik festivaline TİKA'nın desteğiyle Türkiye'den ilk kez katılım sağlandı. Türk müzik grubu Meshk Ensemble'nin Türk klasik müziği icrası ve sema programı dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kültür Bakanlığı sanatçısı, müzikolog Dr. Timuçin Çevikoğlu, Meshk Ensemble olarak festivalde Türk klasik müziğinin en önemli kısmını oluşturan Mevlevi müziği eşliğinde sema sergilediklerini belirterek, "Bu programlar sayesinde Türk klasik müziği Tuva Cumhuriyeti'nde ilk kez sahnelenmiş oldu. Hem Tuva halkının hem de festivale katılan diğer sanatçıların programa ilgisi büyüktü. Türk klasik müziğinin en eski eserlerini geleneksel yapısını koruyarak sergileme imkanı bulduğumuz bu programa katılmamıza destek sağlayan TİKA'ya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuva Geleneksel Kültür ve Zanaatlar Geliştirme Merkezi ile Tuva Cumhuriyeti Hoomey Sanatçıları Birliği tarafından organize edilen festival, 14 ülkeden 200'den fazla sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyada gırtlak müziği, yerel dilde "khöömei", Türkçede ise kaylama olarak bilinen ses tekniğinin en yetkin şekilde kullanıldığı bölge olarak bilinen Tuva'da düzenlenen festival, her yerden khöömei sanatçılarını bir araya getirdiği gibi farklı müzik türlerini de birbiriyle buluşturuyor.

- Meshk Ensemble

Meshk Ensemble, 1998'den beri Kültür Bakanlığı Sanatçısı, müzikolog Dr. Timuçin Çevikoğlu'nun yönetmenliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çevikoğlu'nun yönetiminde ve solistliğinde II. Uluslararası "Khöömei in the Centre of Asia Müzik Festivali"ne katılan grup, konservatuar öğretim üyeleri Burak Kaynarca, Ömer Bildik, Emre Soylu, Tevfik Bilen ve müzik araştırmacısı Feridun Gündeş'ten oluşuyor. Sema grubunda da Alper Gürkale, Tugay Güven ve Can İpek yer alıyor.