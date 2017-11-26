TİKA'nın Lübnan'daki faaliyetleri

BEYRUT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın başkent Beyrut'taki Türklerin kurduğu Cil Müstakbel (Gelecek Nesil) Derneğinin tadilat ve tefrişatını yaptı.

TİKA'nın Beyrut Koordinatörlüğü tarafından finanse edilen restorasyon çalışmalarının ardından Cil Müstakbel Derneğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği adına Konsolos Didem Mader, TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu ve Cil Müstakbel Derneği Başkanı Necim Serhan ile Lübnan'daki Türkler katıldı.

Derneğin yetkililerinden Yasir Coşkun, milli marşların okunmasının ardından yaptığı sunumda, Cil Müstakbel Derneği faaliyetlerini anlattı.

Coşkun, sunumunda, derneğin eski ve TİKA'nın tadilat ve tefrişatından sonraki halinin fotoğraflarını da paylaştı.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Küçükkurt da yaptığı konuşmada, TİKA'nın kuruluşu ve dünya genelindeki projelerine değinerek, şunları kaydetti:

"2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin kalkınma yolunda katettiği büyük mesafeyle dünyada ve bölgede önemli bir aktör olmaya başlaması ile paralel olarak TİKA'nın faaliyet coğrafyası da her geçen gün genişlemiş, proje ve faaliyet sayısı artmıştır. Bunun en önemli göstergesi olarak 2002 yılında 12 olan ofis sayısı, bugün 58'e ulaşmıştır. TİKA, bugün ofislerinin bulunduğu ülkelerle birlikte 5 kıtada 170'e yakın ülkede kalkınma merkezli iş birlikleri gerçekleştirmektedir."

Dernek yetkililerine faaliyetlerinden dolayı teşekkür eden Serhat Küçükkurt, derneğin ve Lübnan'daki Türklerin, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin gelişmesi için önemli rol oynadığına vurgu yaptı.

Küçkukkurt, "TİKA olarak biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye-Lübnan ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak için çalışmaya devam edecek, bu yolda en önemli aktörlerden olan sizlere desteklerimizi sürdüreceğiz. Yenilenen ve tefriş edilen dernek binamız hayırlı hizmetlere vesile olur inşallah." dedi.

Daha sonra dernek yöneticileri tarafından TİKA Beyrut Koordinatörü Küçükkurt ve Beyrut Konsolosu Mader'e birer plaket verildi.

Törenin ardından Türk kadınlarının açılış için hazırladığı çeşitli yemekler davetlilere ikram edildi.

Cil Müstakbel Derneği, kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Türkçe dersleri gibi birçok eğitim ve kültürel etkinliği de gerçekleştiriyor.