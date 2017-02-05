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TİKA'nın Yemen'e eğitim desteği

- Aden Üniversitesi Rektörü Lusur: -"Türkiye tıp ve sağlık hizmetleri alanında büyük ilerleme katetti. Bu nedenle Türk hükümetinin genel olarak Aden Üniversitesi özelde ise Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine destek vermesini istiyoruz"

TİKA'nın Yemen'e eğitim desteği

ADEN (AA) - Aden Üniversitesi Rektörü El-Hudr Lusur, "Türkiye tıp ve sağlık hizmetleri alanında büyük ilerleme katetti. Bu nedenle Türk hükümetinin genel olarak Aden Üniversitesi özelde ise Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine destek vermesini istiyoruz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Yemen Temsilcisi Abdullah Sarı, Aden Üniversitesi Rektörü El-Hudr Lusur ile Türkiye'nin Yemen'e yükseköğretim alanında verdiği desteği görüştü.

Geçici başkent Aden'deki Yüksek Yardım Komitesi binasında gerçekleşen görüşmede, Lusur, Türkiye'nin her alanda Yemen'e verdiği desteği ve iki ülke halkını birbirine bağlayan tarihi ilişkilerden övgüyle dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Aden Üniversitesi Tıp Fakültesiyle Türkiye'deki tıp fakültelerinin kardeş üniversite yapılmasını isteyen Lusur, "Türkiye tıp ve sağlık hizmetleri alanında büyük ilerleme katetti. Bu nedenle Türk hükümetinin genel olarak Aden Üniversitesi özelde ise Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine destek vermesini istiyoruz." dedi.

Üniversitede 22 fakülte ve 11 araştırma merkezi olduğunu belirten Lusur, Aden, Ebyen, Lahic, Dali ve Şebve vilayetlerindeki bazı şubelerin ise savaş nedeniyle büyük zarar gördüğünü aktardı.

TİKA Yemen Temsilcisi Sarı ise Aden Üniversitesi'nin ihtiyaçlarıyla ilgili bir rapor hazırlayarak bunu Türk yetkililerine ileteceğini bildirdi. Sarı, Aden Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne destek projesini Ankara, İstanbul ve İzmir'deki tıp fakültelerine sunacağını kaydetti.

Sarı, perşembe günü de Yemen Eğitim Bakanı Abdullah Lemles ile bir araya gelmişti.

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