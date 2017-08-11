Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

TİKKO üyesi Doğan'ın Danimarka'dan iadesine mahkeme engeli

- Danimarka’da Östre Landsret Temyiz Mahkemesi, geçen aralıktan bu yana başkent Kopenhag’daki Vestre Faengsel Hapishanesi’nde gözaltında tutulan terörist Musa Doğan'ın Türkiye’ye iadesini reddetti

TİKKO üyesi Doğan'ın Danimarka'dan iadesine mahkeme engeli

KOPENHAG (AA) - Geçtiğimiz aralıktan bu yana Danimarka’da gözaltında tutulan ve Türkiye’nin iade talebinde bulunduğu terör örgütü TİKKO üyesi terörist Musa Doğan'ın iadesi mahkeme engeline takıldı.

Östre Landsret Temyiz Mahkemesi, Danimarka’da Kraliyet Başsavcısı Ole Hasselgaard'un TİKKO üyesi terörist Doğan’ın Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

Başsavcı Hasselgaard'un, Türkiye'nin taahhütlerini yerinde bularak, Türkiye'ye iadesini istiyordu.

İnterpol tarafından aranan ve 9 aydır Kopenhag'daki Vestre Hapishanesi'nde gözaltında tutulan terör örgütü üyesi Doğan’ın Avukatı Erbil Kaya, Başsavcı Hasselgaard’un iade talebini geçen temmuzda Nyköbing Falster Şehir Mahkemesi'ne taşımıştı.

Davada, Nyköbing Falster Şehir Mahkemesi'nin Doğan'ın Türkiye’ye iadesini uygun bulmaması üzerine Başsavcı Hasselgaard kararı temyize götürmüştü.

Östre Landsret Temyiz Mahkemesi'nin, Nyköbing Falster Şehir Mahkemesi’nin 7 Temmuz’da verdiği kararı onamasının ardından, Hasselgaard’un kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıma hakkı bulunuyor. Başsavcı’nın bu hakkı kullanıp kullanmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doğan, TİKKO üyeliği ve banka soygunu suçlarından 1993 yılında tutuklanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye'den firar eden Musa Doğan, 2003 yılında İsveç’e sığınmıştı. Doğan'ın idam cezası 2006 yılında ömür boyu hapse çevrilmişti.

Türkiye'nin talebi üzerine İsveç alt mahkemesi Doğan’ın Türkiye’ye iade edilmesine karar verirken, İsveç Yüksek Mahkemesi ise 2009'da verdiği kararla Doğan'ın iadesini reddetmişti.

Polonya'da 2012 yılında gözaltına alınan Doğan’ın iadesini isteyen Türkiye’nin talebi Polonyalı yetkililer tarafından da geri çevrilmişti.

Doğan, geçen aralıkta Polonya'daki ailesinin ziyaret ettikten sonra İsveç'e dönerken Danimarka polisi tarafından gözaltına alınmıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DanimarkaMusa DoğanTeröristTİKKO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5