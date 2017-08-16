Tillerson ile Prens Muhammed telefonda görüştü

RİYAD (AA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Prens Muhammed ile Tillerson arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Haberde, daha fazla bilgiye yer verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson tarafından salı günü açıklanan "2016 Dini Özgürlükler Raporu"nda Suudi Arabistan ve Bahreyn makamları dini özgürlükleri kısıtlamakla suçlanmıştı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, rapora tepki göstererek, "Tillerson'un açıklamaları yersiz olduğu gibi gerçekleri anlama konusunda doğru olmayan temel üzerinde inşa edilen derin yanlışlığın olduğunu gösteriyor." açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.