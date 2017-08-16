Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam fesh Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Tillerson ile Prens Muhammed telefonda görüştü

RİYAD (AA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın telefonda görüştüğü bildirildi.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Prens Muhammed ile...

Tillerson ile Prens Muhammed telefonda görüştü

RİYAD (AA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Prens Muhammed ile Tillerson arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Haberde, daha fazla bilgiye yer verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson tarafından salı günü açıklanan "2016 Dini Özgürlükler Raporu"nda Suudi Arabistan ve Bahreyn makamları dini özgürlükleri kısıtlamakla suçlanmıştı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, rapora tepki göstererek, "Tillerson'un açıklamaları yersiz olduğu gibi gerçekleri anlama konusunda doğru olmayan temel üzerinde inşa edilen derin yanlışlığın olduğunu gösteriyor." açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDMuhammed Bin SelmanRex TillersonSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5