Tillerson'dan Küba açıklaması

HAVANA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba'nın başkenti Havana'daki Amerikalı diplomatların işitme kaybına yol açan ve sağlıklarını hedef alan saldırıların kurbanı olduğunu söyledi.

Tillerson, New Jersey'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Havana'daki Amerikalı diplomatların işitme kaybına yol açan ve sağlıklarını hedef alan saldırılara maruz kaldığını belirterek Kübalı yetkililerin, bu saldırıları kimin düzenlediğini bulmakla sorumlu olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı bu tür saldırıların tek hedefinin Amerikalılar olmadığını, diğer ülke diplomatlarının da benzer şeyler yaşadığını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'daki diplomatlara ilişkin "çeşitli fiziksel semptomlara neden olan olaylar" ifadesi yer alan bir açıklama yapmıştı. Amerikalı yetkililer daha sonra diplomatlarda izah edilemez biçimde işitme kaybının yaşandığını bildirmişti.

Kanada hükümeti de perşembe günü Küba'da en az bir Kanadalı diplomatın işitme kaybından tedavi gördüğünü duyurmuştu.



