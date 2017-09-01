Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Tillerson'dan Kurban Bayramı mesajı

- ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, yayımladığı mesajda tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Tillerson'dan Kurban Bayramı mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın, "Her yıl olduğu gibi Mekke ve Medine'deki Haccın yaklaşmasıyla birlikte, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nın anlamlı ve mübarek olmasını diliyorum." ifadesine yer verildi.

Mesajında Kurban Bayramı'nın önemine vurgu yapan Tillerson, "Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslümanlar yardımlaşılıyor, darda olanları hatırlıyor, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte bayramı kutluyor." değerlendirmesini yaptı.

Tillerson, Kurban Bayramı mesajını, "Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun." ifadesiyle tamamladı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Tillerson, bakanlıkta son yıllarda geleneksel hale gelen Ramazan iftarı programının yapılmasını gerekli görmemiş, karar özellikle Amerikalı Müslümanlar arasında tepkiye neden olmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDKurban Bayramı MesajıABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5