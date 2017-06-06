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Tillerson’u protesto eden Greenpeace üyeleri gözaltında

- ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Yeni Zelanda ziyareti sırasında gösteri düzenleyen Greenpeace’in 4 üyesi gözaltına alındı

Tillerson’u protesto eden Greenpeace üyeleri gözaltında

MELBOURNE (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Yeni Zelanda ziyareti sırasında parlamento yakınlarındaki vinçlere çıkarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını protesto eden 4 Greenpeace üyesi gözaltına alındı.

Radio New Zealand’da yer alan habere göre Greenpeace üyeleri, Tillerson Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ve Dışişleri Bakanı Gerry Brownlee ile görüşmek için parlamentoda bulunduğu sırada gösteri düzenledi.

Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla parlamento bahçesinde yapılan gösteride, çevreci örgütün 4 üyesi, parlamento binası yakınlarındaki dev vinçlere tırmanarak "İklimi inkar büyük hata. Direniş" yazılı pankart astı.

Göstericilere müdahale eden polis, pankart asan 4 kişiyi gözaltına aldı.

ABD’in Paris Anlaşması’ndan çekilmesi protesto eden göstericiler, English’e Tillerson’a çevre konusunda güçlü mesaj vermesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Yeni Zelanda Başbakanı English, konuyla ilgili ABD ile aynı görüşte olmadıklarını Tillerson’a ilettiklerini söyledi.

Yeni Zelanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının ardından ABD ile aynı görüşte olmadığını daha önce de açıklamıştı.

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Rex TillersonGreenpeacePROTESTOYeni Zelanda
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