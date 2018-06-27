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TİM başkanlık seçimi

- İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güleç: - "Birlik olarak Tahsin Öztiryaki'yi desteklediğimizi bildiririz"

TİM başkanlık seçimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçiminde Tahsin Öztiryaki’yi destekleme kararı aldı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye ihracatının lokomotif kuruluşu olan TİM'in, 30 Haziran'da yeni başkanını seçeceği hatırlatılarak, birliğin gelecek dönemde Tahsin Öztiryaki ile birlikte yol almak istediği bildirildi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, görev süresince Türkiye ihracatının bugüne gelmesinde önemli roller üstlendiğini belirterek, TİM başkanlığı için tüm adayların çok değerli isimler olduğunu kaydetti.

Yeni dönemde inovasyon kültürünün ihracatın her noktasında olması gerektiğini vurgulayan Güleç, destekledikleri başkanın inovasyon ve Ar-Ge odaklı çalışacaklarından emin olduklarını aktardı.

Ahmet Güleç, 2023’e çok az bir zaman kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıl içinde de Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomi ülkesi içinde görmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma önem veriyoruz ve sektörlerin bu başlıklar altında önemli işlere imza atacağını biliyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasıyla ihracatta daha güçlü olacağımızı biliyoruz. Bu noktada genç fikirler sektörümüz için çok önemli. Genç fikirleri desteklemeli ve genç iş gücünü harekete geçirmeliyiz.

Sayın Öztiryaki ve ekibinin sektörümüz için önemli projelere imza atacaklarını düşünüyoruz. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Tahsin Öztiryaki’yi desteklediğimizi bildiririz."

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Tahsin öztiryakiTİM
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