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Tır metruk binanın üzerine devrildi: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tek katlı metruk binanın üzerine devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Önder Gelmez'in kullandığı 38 GG 835 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Beşoluk mevkisinde yoldan çıkarak şarampoldeki...

Tır metruk binanın üzerine devrildi: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tek katlı metruk binanın üzerine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Önder Gelmez'in kullandığı 38 GG 835 plakalı tır, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Beşoluk mevkisinde yoldan çıkarak şarampoldeki tek katlı metruk binanın üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gelmez'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza dolayısıyla metruk binanın damında da hasar oluştu.

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