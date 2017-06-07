Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

SAKARYA (AA) - TEM otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu Amed Saber Abdullah idaresindeki 54 MA 245 plakalı otomobil, TEM otoyolu Sakarya Hendek Kalayık mevkisinde, arıza yaparak yolun emniyet şeridinde bulunan Sait Güzel yönetimindeki 38 DM 702 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin tamamen altına giren otomobildeki sürücü sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılmak istenen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.