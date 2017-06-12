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Tiran ve Sanafir adaları meselesi parlamentoda

- Mısır Parlamentosunda başlayan Tiran ve Sanafir adaları konusundaki ilk günkü görüşmelerde gerginlik yaşandı

Tiran ve Sanafir adaları meselesi parlamentoda

KAHİRE (AA) - Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki tartışmalı adalar Tiran ve Sanafir meselesi, Mısır Parlamentosunda görüşülmeye başlandı.

Anayasa Komisyonu tarafından genel kurulda görüşmeye açılan Tiran ve Sanafir adaları meselesi ile ilgili 3 gün sürecek görüşmeler, Parlamento Başkanı Ali Abdulal başkanlığında başladı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Samih Şükri de katıldı.

Görüşmelerin ilk gününde 30 milletvekilinden oluşan bir grup, "Tiran ve Sanafir adaları ile bağlantılı olan Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki sınır anlaşması hakkında yargı kararı olduğunu" hatırlatarak, konunun Parlamentoda görüşülmesine itiraz etti.

Parlamento Başkanı Ali Abdulal, adalar meselesinin Meclis'in ihtisas alanında bulunduğunu, söz konusu yargı kararlarının yok hükmünde olduğunu söyledi.

Abdulal'in görüşmeye itiraz eden milletvekillerine, "Mecliste bugün kargaşa çıkarma planınız olduğunu biliyorum." ifadesi üzerine söz alan milletvekili Ahmed et-Tantavi'nin, "Bizi bu şekilde suçlayamazsınız buna izin vermeyiz." şeklindeki yanıtı Parlamentoda gerginliğe neden oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Nisan 2016'daki Mısır ziyareti esnasında Kızıldeniz sınır anlaşması imzalanmış ve anlaşma gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a bırakılmıştı. Ancak geçen ocak ayında Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki sınır anlaşmasını iptal ederek, adaların Mısır toprağı olduğuna hükmetmişti.

Mısır'da bir grup hukukçu, Yüksek İdare Mahkemesinin anlaşma ile ilgili kararının ardından meselenin kapandığını ifade ederken, diğer bir grup konunun ülke egemenliği ile alakalı olduğunu ve Parlamentonun ihtisas alanı içinde bulunduğunu savunuyor.

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AdalarParlamentodaTiran Ve Sanafir
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