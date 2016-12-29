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Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesi

- Tiran ve Sanafir adalarıyla ilgili anlaşma Mısır Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak parlamentoya sevk edildi

Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesi

KAHİRE (AA) - Mısır Bakanlar Kurulu'nun, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a geçişini sağlayan antlaşmayı kabul ederek parlamentoya gönderdiği bildirildi.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "18 Nisan'da Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki deniz sınırının belirlenmesiyle ilgili imzalanan anlaşma Bakanlar Kurulu'nun bugünkü oturumunda kabul edilerek anayasal prosedürler gereği parlamentoya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Geçen nisan ayında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Mısır ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Antlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan’a geçmişti.

Mısırlı avukatlar Halid Ali ve Ali Eyyub, sınır anlaşmasının iptali için 10 Nisan'da dava açmış, ilk duruşma 17 Nisan'da görülmüş, 21 Haziran’da ise İdare Mahkemesi antlaşmanın iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme ise 29 Eylül'de, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a geçişini sağlayan antlaşmanın iptali ile ilgili mahkeme kararını bozmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluMısırTiran Sanafir
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