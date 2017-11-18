Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Tırı gelin arabası yaptı

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde şoför damat, düğününde gelin arabası olarak süslediği tırı kullandı

Tırı gelin arabası yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde şoför damat, düğününde tırını gelin arabası yaptı.

Dorsesi çıkarılıp renkli şeritlerle süslenen tırın direksiyonuna geçen damat Erhan Tüfekçi (28), kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer tırlarla, konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçerek, gelin Birsen Karadenizli'nin (27) evine ulaştı.

Dualar eşliğinde babaevinden uğurlanan Karadenizli, yakınlarının yardımıyla, gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Tırlar ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Konvoy, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tır şoförü Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, lojistik işiyle uğraştığını, bu nedenle tırını gelin arabası yapmak istediğini söyledi.

Eskiden gelin alma törenlerinin atla, eşekle yapıldığını anlatan Tüfekçi, "Bizim sürekli kullandığımız araçlar bunlar. Gelin almasını konvoy halinde yapalım dedik, çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

Tırı görenlerin önce şaşkınlık yaşadığını, daha sonra alkışladığını belirten Tüfekçi, eşinin de kendisini tırla alacağını bilmediği için şaşırdığını kaydetti.

Birsen Karadenizli ise gelin arabası olarak tırı görünce mutluluk duyduğunu ifade etti. Karadenizli, tıra ilk binişinin gelinlikle olduğunu dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DamatDünyaeviFETHİYEGelinGelin ArabasıMuğlaTIR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5