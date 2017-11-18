Tırı gelin arabası yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde şoför damat, düğününde tırını gelin arabası yaptı.

Dorsesi çıkarılıp renkli şeritlerle süslenen tırın direksiyonuna geçen damat Erhan Tüfekçi (28), kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer tırlarla, konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçerek, gelin Birsen Karadenizli'nin (27) evine ulaştı.

Dualar eşliğinde babaevinden uğurlanan Karadenizli, yakınlarının yardımıyla, gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Tırlar ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Konvoy, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tır şoförü Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, lojistik işiyle uğraştığını, bu nedenle tırını gelin arabası yapmak istediğini söyledi.

Eskiden gelin alma törenlerinin atla, eşekle yapıldığını anlatan Tüfekçi, "Bizim sürekli kullandığımız araçlar bunlar. Gelin almasını konvoy halinde yapalım dedik, çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

Tırı görenlerin önce şaşkınlık yaşadığını, daha sonra alkışladığını belirten Tüfekçi, eşinin de kendisini tırla alacağını bilmediği için şaşırdığını kaydetti.

Birsen Karadenizli ise gelin arabası olarak tırı görünce mutluluk duyduğunu ifade etti. Karadenizli, tıra ilk binişinin gelinlikle olduğunu dile getirdi.