Tirilye Taş Mektep'te restorasyon çalışmaları başladı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki tarihi Tirilye Taş Mektep'te restorasyon çalışmalarına başlandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tirilye Mahallesi'nde düzenlenen törende, tarihi taş mektebin restore edilmesinin mahallenin eski ve özgün haline kavuşmasında çok önemli rol oynayacağını söyledi.

Türkyılmaz, "Bittiğinde bu binaya öyle bir işlev verelim ki buradaki evleri, sokakları ve caddeleri restore edelim ve yok olmalarına izin vermeyelim. Yıkılanları yapıp yeniden ayaklandıralım. Koruyarak geliştirme anlayışı içinde buraya yapacağımız en büyük iyilik budur. Böylesine bir projenin başlangıcında olmaktan, bu kentin belediye başkanı olmaktan duyduğum gururu ve şu anda yaşadığım heyecanı anlatamam." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de "Burada geçmişte çok insan yaşamış, böyle muazzam bir bina yapılmış ya da ikinci şık, burada yaşayanlar eğitime çok önem vermişler." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ile Yüksek Mimar Mithat Kırayoğlu da restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından restorasyon için ilk çekiç vuruldu.

Törene, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İlçe Başkanı Ergül Batman, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Yunanistan Rafina Pikermi Belediye Başkanı Evangelos Bournous ve Bursa Metropolitanı Elpidophoros Lambriniadis ile vatandaşlar katıldı.