Tırlar için darbe sönümleyici tampon

ERZURUM (AA) - Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı ATA Teknokent bünyesinde faaliyet yürüten bir firma, araçların tırlara arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazalarında, araçların tırın altına girerek can kayıplarına yol açmaması ve hasarın en aza indirilmesi için tır dorselerine monte edilen darbe sönümleyici tampon geliştirdi.

Tırlara arkadan çarpan otomobillerde can ve mal kaybının çok büyük olması sebebiyle bunu önlemek isteyen girişimci ve makine mühendisi İbrahim Semih Topçuoğlu, tır dorsesinin arkasına takılan tamponları üretip için hibe almak amacıyla 2015 yılında projesiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurdu.

Bakanlıktan hibe ile Atatürk Üniversitesine bağlı ATA Teknokent bünyesinde faaliyet yürüten Makist Ar-Ge Mühendislik firmasını kuran Topçuoğlu, darbe sönümleyici tamponunun prototipini yaptı.

Topçuoğlu'nun geliştirip piyasaya sürmek istediği ve tırların dorselerine takılan söz konusu darbe sönümleyici tampon ile kazalarda yaralanmaların önüne geçilmesi ve hasarların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Dorse kazalarında ölüm oranı çok yüksek

ATA Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Modül Uzmanı da olan firma sahibi ve makine mühendisi İbrahim Semih Topçuoğlu, teknogirişimden 100 bin lira destek aldığını ve "Tır ve kamyon dorseleri için darbe sönümleyici tampon" projesini geliştirdiğini anlatarak, "Tır dorsesi kazalarında tırın arkasındaki araç duramayarak dorse altına sıkışmaktadır. Bu kazalarda ölüm oranı çok yüksek çünkü aracın iç hacmi tamamen dorsenin altında kalıyor. Tır dorsesine arkadan çarpan araçlarda ciddi yaralanan tanıdıklarım oldu. Konu ile ilgili araştırma yaparken de çok acı görüntülerle karşılaştım." dedi.

Güvenlik standartları kapsamında tır dorsesinin altına metal bariyer yerleştirildiğini hatırlatan Topçuoğlu, bu metal bariyerin mukavemetinin düşük olduğunu söyledi.

Topçuoğlu, projesini bu sorunu önlemek için geliştirdiğini dile getirerek, "Dorsenin en arka kısmına darbe sönümleyici bir tampon sistemi tasarladım. Dorsenin arkasındaki araç duramayıp darbe sönümleyici tampona çarptığında enerji, tampon tarafından absorbe edilerek tıra çarpan aracın dorsenin altına girmesini engelleyecek bir sistem kurduk. Bu tamponun tır dorselerine takılmasıyla ölümlü, yaralanmalı trafik kazaları önlenecek ve hasarlar en aza indirilecek." diye konuştu.

Projenin prototipini ürettiğini dile getiren Topçuoğlu, "Bir tamponun 250-300 dolara mal olacağını tahmin ediyoruz." dedi.