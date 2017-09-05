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'Tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 İranlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlene İran uyruklu 3 kişi tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi...

'Tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 İranlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlene İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerinde bulunan bir markette 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan kişi, iş yeri çalışanlarınca yakalandı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerini karşısında gören şüpheli, korkudan bayıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinde, şahsın sığınmacı belgesi bulunan İran uyruklu suça sürüklenen 16 yaşındaki K.S adlı çocuk olduğunu belirledi. Çocuğun üzerinde yapılan aramada 152 dolar ile 120 lira bulundu.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, K.S.'yle beraber hareket eden 2 kişinin daha olduğunu tespit etti. Takibe alınan şüpheliler Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Yunus timlerince görülerek "dur" ihtarına rağmen kaçarak izlerini kaybettirdi.

Daha sonra şüphelilerin İstanbul'a kaçarak bir otele yerleştiklerini belirleyen ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle irtibata geçerek İran uyruklu Y.H. (30) ve M.M. (31) adlı şüphelileri yakaladı.

Antalya'ya getirilen şüphelilerin yapılan incelemesinde Konyaaltı ilçesinde 4 farklı iş yerinden bin 820 lira paranın tırnakçılık suretiyle çalınması olayına karıştıkları saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuk K.S. ile Y.H. ve M.M. tutuklandı.


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