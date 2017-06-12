Tisan Yarımadası'nda turizm sezonu açıldı

MERSİN (AA) - Yeşil doğası ve turkuaz deniziyle bilinen Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan Yarımadası'nda turizm sezonu açılırken, yarımada düzenlenen turlarla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Taşucu'nda turizm işletmeleri tarafından düzenlenen turlarla farklı koylarda denizin tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, Holmi Harabeleri, Barbaros Koyu, Tisan, Liman Kalesi ve Dana Adası gibi tarihi yerleri görme imkanı buluyor.

Turistler ayrıca yat turlarında Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin yanı sıra çeşitli animasyon gösterileriyle doyasıya eğleniyor.

Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilcilerin yat turlarına gösterdiği ilginin her yıl arttığını söyledi.

Turların tatilcilere farklı bir seçenek sunduğunu ifade eden Küçük, "Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine ve tarihin büyüsüne tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip, stres atıyorlar. Yerli ve yabancı turistler yat turlarına büyük ilgi gösteriyor. Düzenlediğimiz turlarla katılımcılara tarihi ve doğa güzelliklerini gösterme fırsatı tanımanın yanında köpük partisiyle doyasıya eğlenmelerini sağlıyoruz." dedi.



Liman Kalesi önünden geçerek Barbaros Koyu, ardından Dana Adası güzergahından Tisan ve Boğsak koyunda demir attıklarını anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Turlara katılan tatilciler, tertemiz mavi sularda yüzme imkanı buluyor ayrıca su kayağı ve sörf gibi su sporları yapabiliyorlar. Çeşitli aktivitelere katılan misafirler, 8 saatlik sürede unutulmaz bir gün geçiriyorlar. Turlara çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katılıyor. Yeni başlayan yat turlarına haziran, temmuz ve ağustos aylarında ilgi artırıyor. Mersin ve Silifke turizmine katkı sağlamak, Akdeniz'in gizli kalmış koylarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla bu işe başladık. Bu yolda emin adımlarla da ilerliyoruz."