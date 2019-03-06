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TİSK'ten İstihdam Seferberliği'ne destek programı

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen İstihdam Seferberliğine destek amacıyla İstihdam Seferberliği 2019 Programı düzenleyecek

TİSK'ten İstihdam Seferberliği'ne destek programı
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ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen İstihdam Seferberliğine destek amacıyla İstihdam Seferberliği 2019 Programı düzenlenecek.

İstanbul'da 9 Mart'ta gerçekleştirilecek program, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılıp, İstidam Seferberliği kapsamında işverenlere sağlanan destek ve teşviklerle ilgili bilgileri paylaşacağı programda, istihdam ve ihracatta önemli payı bulunan şirketlerin üst düzey yöneticileri yer alacak.

"Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla yürütülen İstihdam Seferberliği kapsamında 2,5 milyon ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

İstihdam Seferberliği'ne destek programlarının Gaziantep, Samsun, Konya ve Aydın başta olmak üzere birçok ilde düzenlenmesi planlanıyor.

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