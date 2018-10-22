TKDK desteğiyle

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da yaşayan 21 yaşındaki Halit Enis Tekin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak 500 kilovatsaatlik "güneş tarlası" kurdu.

Hazırladığı projenin TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından 975 bin lira destek alan Tekin, Şuhut ilçesine bağlı Efeköy’deki arazisine kurduğu yaklaşık 4 milyon liraya mal olan tesisinde, güneş panellerinden elektrik üretmeye başladı.

Yıllık 1,2 milyon kilovatsaat elektrik üretmeyi hedefleyen Tekin, kurduğu işletmeyle bölgede örnek yatırımcı olarak gösteriliyor.

Genç girişimci Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olduğunu ve yenilenebilir enerjiye merak sardığını söyledi.

Gerekli araştırmaları yaparak yatırım için TKDK'ya müracaatta bulunduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar’da gıda sektöründe hizmet verirken farklı alanlarda yatırım yapmak istedik. Yenilenebilir enerji işine girmeye karar verdik. Araştırmalarımız sonucunda devletimizin TKDK eliyle, bu sektöre destek verdiğini öğrendik. O sayede de yenilenebilir enerji tesisimizi kurduk."

- "Sıkıntı yaşamadan tesisimizi kurduk"

Tekin, tesisin yaklaşık 8 ay önce kurulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi santrali yatırımının getirisi çok iyi. TKDK'dan aldığımız destek sayesinde maddi anlamda sıkıntı yaşamadan tesisimizi kurduk. Şubat ayından beri elektrik üretiyoruz. Ayda yaklaşık 100 bin kilovatsaat elektrik üretimimiz söz konusu. Devlet alım garantili olduğu için tesisimizden aylık 95 ila 100 bin lira civarında gelirimiz oluyor"

- İkinci tesisi için çalışmalar sürüyor

Tesisten elde ettikleri gelirin iyi olması üzerine bu alanda ilave yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Tekin, hemen yanındaki araziyi satın alarak 1 megavatsaatlik ikinci güneş enerjisi santralini kurmak için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Üretilen elektriğin direkt dağıtım şebekesine aktarıldığına değinen Tekin, "Burada herhangi bir depolama noktamız yok. Bu yatırıma, devletimiz alım garantisi veriyor. Dolayısıyla pazar arama derdimiz yok. Ürettiğimiz elektriği doğrudan şebekeye bağladığımız için sabit gelir elde ediyoruz." diye konuştu.

- "Yaklaşık 7 ay içerisinde tamamlandı"

TKDK İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de kentte çok sayıda yatırıma destek verdiklerini vurguladı.

Son zamanlarda yenilenebilir enerji yatırımlarının ülke genelinde büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şuhut'ta kurulan tesisimiz 500 kilovatsaatlik bir yatırım. Bu projenin 2017 yılında imzalarını attık ve yatırım yaklaşık 7 ay içerisinde tamamlandı. Biz, bu tesise 975 bin liralık destek verdik. Şubat ayından itibaren de burada güneş enerjisinden elektrik üretiliyor. Genç girişimcimiz kendi imkanlarıyla 1 megavatsaatlik yeni bir tesis daha kuruyor. Yani yenilenebilir enerji yatırımının geliri iyi olunca, gelişime ve ilerlemeye de açık bir sektör olduğunu görüyoruz."



