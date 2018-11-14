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TMO çeltik alımına başlıyor

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Toprak Mahsulleri Ofisi yarından itibaren çeltik alımına başlayacak" - "Osmancık çeşidi çeltik fiyatını, 2018 yılında ton başına 2 bin 600 lira olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına verdiğimiz 160 liralık prim ve diğer desteklerle çeltik üreticimizin eline 2 bin 760 lira geçecek"

TMO çeltik alımına başlıyor
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yarından itibaren çeltik alımına başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'de çeltik üretiminin bu yıl geçen seneye oranla yüzde 4,4 artışla 940 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Ağustos sonunda başlayan çeltik hasadının başından itibaren üretici ürünlerinin, piyasada oluşan yüksek değerden işlem görmesi nedeniyle TMO olarak müdahaleye gerek duymadıklarına işaret eden Pakdemirli, "İlerleyen dönemde hasat yoğunluğu ve finansman maliyetinin de etkisiyle bir miktar gevşeyen piyasa fiyatlarına karşı üreticilere depolama ve finansman imkanı sağlamak amacıyla TMO, 17 Ekim itibarıyla emanet alımlara başlamıştı." ifadesini kullandı.

- "TMO piyasaları yakından takip ediyor"

Pakdemirli, TMO'nun çeltik piyasalarını yakından izlediğine ve piyasaların seyrine göre politika izlediğine işaret ederek, yarından itibaren çeltik alımına başlayacaklarını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2016 yılında ton başına bin 675 lira olarak açıklanan 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik fiyatını, 2018 yılında ton başına 2 bin 600 lira olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına verdiğimiz 160 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte çeltik üreticimizin eline ton başına 2 bin 760 lira geçecek. Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı ürünlerini TMO'ya satabilecek. Ürün bedelleri de 10 gün içinde hesaplarına aktarılacak."

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