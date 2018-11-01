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TMO Düzce'de fındık alımına başladı

DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Kasım itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alacağını açıklamasının ardından bugün fındık alımlarına başlanıldı.Düzce'nin Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde...

TMO Düzce'de fındık alımına başladı
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DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Kasım itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alacağını açıklamasının ardından bugün fındık alımlarına başlanıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde bulunan TMO ambarında 2018 ürünü fındık alımlarına başlandı.

Gece saatlerinden itibaren traktörleri ile TMO'nun ambarının önünde bekleyen üreticiler, fındığını teslim etti.

TMO yetkilileri, levant kalite fındığın kilogramının 14 liradan alındığını, alım şartlarında yer alan randıman ve nem oranlarına göre fiyatlarda değişiklik olduğunu bildirdi.

Fındık üreticisi Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığını ilk defa TMO'ya getirdiğini söyledi.

Özdemir, fındık üreticilerinin TMO alımlarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Şu anda 600 kilogram fındığım var. Verebilirsem bugün vereceğim ve şansımı deneyeceğim. Veremezsem yarına kalacak çünkü ilk gün olması sebebiyle yoğunluk var." dedi.


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