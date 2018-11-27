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TMO'dan nohut ve yeşil mercimek satışı

- TMO tarafından, perakende satılacak yeşil mercimeğin kilogram fiyatı 4,25 lira, nohudun kilogramı ise kalibresine göre 4 lira ile 6,50 lira olarak belirlendi

TMO'dan nohut ve yeşil mercimek satışı
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ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO), perakende satılacak yeşil mercimeğin kilogram fiyatı 4,25 lira, nohudun fiyatı ise kalibresine göre kilogramı 4 lira ile 6,50 lira olarak tespit edildi.

TMO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, kurumun faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili alım, satım, ithalat ve ihracat politikalarıyla üreticinin ve tüketicinin mağdur olmamasını sağlayarak, piyasa düzenleme görevini yerine getirdiği ifade edildi.

Bu doğrultuda, 2018 yılında hububat alımlarına ilave olarak nohut ve yeşil mercimekte hasatla başlamış alımlar sonucu, üreticilerin mağduriyetinin önlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alımlarımız neticesinde stoklarımızda yer alan nohut ve yeşil mercimeğin toptan satışı devam ederken, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında nihai tüketicinin de uygun koşullarda bu ürünlere ulaşımını sağlamak amacıyla ülke geneline yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende nohut ve yeşil mercimek satışlarına başlandı. Bu kapsamda bakliyat perakende satış fiyatlarımız yeşil mercimek için kilogramı 4,25 lira, nohutta ise kalibresine göre kilogramı 4-6,50 lira olarak belirlendi."

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Anahtar Kelimeler:
NohutTMOYeşil Mercimek
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