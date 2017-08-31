TMR-Sarıgöl Ovası beyaza büründü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin ihraç ürünü Sultaniye üzümü yetiştiren çiftçiler ürünlerini doğa olaylarına karşı korumak ve raf ömrünü artırmak amacıyla beyaz kaneviçeyle örttü.

Mayıs ayında başlayan örtme işleminin sonunda Sarıgöl Ovası'ndaki 110 bin dönüm üzüm bağı adeta karla kaplanmış gibi beyaza büründü.

Örtü, üzümün yılbaşına kadar taze kalmasını sağlarken, raf ömrü uzadığı için ihracat miktarı da artıyor.

- "Ekvatoru saracak uzunlukta örtü seriyoruz"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaptığı açıklamada, üzüm bağlarının beyaz kanaviçe ile örtülmesi sayesinde ürünün doğa olaylarından etkilenmediğini belirtti.

Kaneviçe adını verdikleri beyaz naylonun pahalı olduğunu söyleyen Ülgen, bir dönüme yetecek örtünün 700 liraya mal olduğunu kaydetti.

İlçedeki 192 bin dönüm tarım arazisinin 110 bin dönümünün üzüm bağı olduğunu aktaran Ülgen, "Sarıgöl’de 100 bin dönüm bağı örtü ile koruma altına aldık. Kullanılan örtü uzunluğu dünyamızın etrafını saracak kadar uzun. Her yıl ekvatoru saracak uzunlukta örtü seriyoruz." dedi.

Ülgen, örtü sayesinde üreticinin birçok avantaj elde ettiğini dile getirerek "Örtüden dolayı artık malımızı buzhanelere ve depolara koymuyoruz. Böyle çok daha iyi. Koruma altına aldığımızdan dolayı üzüm kışın bile dalında taze bekliyor. Bu yılın iyi olacağını biliyoruz. Rekoltemiz güzel, bağlarımız da bu sene verimde çok güzel. Bu sene Sarıgöl’de 400 bin ton civarında ürün bekliyoruz." diye konuştu.

Üzüm yetiştiriciliği yapan Süleyman İbiş, doğa olaylarından etkilenmemesi için 15 yıldır bağlarını örttüğünü anlattı.

Örtü sayesinde hasat süresinin uzadığına işaret eden İbiş, "Örtü, bağları her türlü afetten koruduğu gibi aynı zamanda üzümün daha geç yetişmesini de sağlıyor. Bir anda tüm bağlarda hasatı yapmaktansa örtü sayesinde hasat süresini uzatabiliyoruz. Aynı zamanda üzümleri daha uzun sürede yurt dışına gönderebiliyoruz. İnsanlarımız daha uzun süre taze üzüm yiyebiliyor." dedi.