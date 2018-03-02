TMSF Başkanı Gülal, Faruk Güllüoğlu şube açılışına katıldı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Faruk Güllüoğlu'nun yeni üretim tesisi açılışına katıldı.

Gülal, açılışta yaptığı konuşmada, ülkenin geçirdiği olağanüstü şartlar neticesinde bir buçuk yıldır TMSF kayyumu ile idare edilen 981 firma bulunduğunu, bu firmaların aktif büyüklüğünün 50 milyar liraya yakın ve istihdamının 49 bin 600 kişi olduğunu söyledi.

Gülal, şu bilgileri verdi:

"Bu firmalar herhangi bir irtifa kaybı yaşamayacağı gibi katma değer üretmeye, istihdam oluşturmaya ve büyümeye devam edecekler. Bizim temel politikamız budur. Bu manada firmalarımız cirolarını yüzde 35 artırdı. Biz devraldığımızda hemen hemen 47 bin istihdam sayımız vardı. Biz bunu 50 bin kişiye yaklaştırmış olduk. Dolayısıyla bu firmalar emin ellerde. TMSF bu noktada önemli bir know-how ve ciddi bir tecrübeye sahip. Hemen hemen 15 senedir TMSF bu işlerle uğraşıyor. Bu firmalar emin ellerde ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam ediyoruz."

Faruk Güllüoğlu'nu devraldıklarında 51, şu an ise 71 şubelerinin bulunduğunu aktaran Gülal, "2018'de bu rakamı 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu üretim tesislerimiz 6 bin metrekare ve günde 6 ton üretim yapabilecek seviyede. Burada da 151 çalışanımız var ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hem üretim miktarını hem istihdam sayısını artıracağız." diye konuştu.

Açılışta Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve Faruk Güllüoğlu Genel Müdürü Abdullah Ercan da bir konuşma yaptı. Muhiddin Gülal, açılışın ardından üretim tesisini gezdi.









- Üretim tesisi 6 bin metrekare kapalı alana sahip





Verilen bilgiye göre, Büyükçekmeçe Güzelce'de kurulan 6 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste, modern ve hijyenik koşullar altında üretim yapılacak. Üretim binası günlük ortalama, 6 bin kilogram baklava, 500 kilogram su böreği ve 500 kilogram kadayıf üretimi yapacak kapasite ve donanıma sahip.

2017 yılını 130 milyon TL ciro ile kapatan Faruk Güllüoğlu, TMSF yönetimi ile birlikte büyümesine hız kesmeden devam ederek 2018 yılının ilk ayında yeni üretim tesisine taşındı.



1993 yılında Azerbaycan’da kurulup 1994 yılında Türkiye’de Bakırköy’de ilk dükkanını açan Faruk Güllüoğlu, buralarda elde ettiği başarı ile büyümesini sürdürerek, 2012 yılında franchising sistemine geçiş yaparak mağazalaşmasına hız kazandırdı.



2017 yılının şubat ayı itibarıyla TMSF yönetimine geçerek 2017 yılını baklavacılık sektörünün en büyüklerden biri olarak mağazacılık cirosunu 130 milyon TL ile kapatan Faruk Güllüoğlu markası yeni üretim tesisiyle büyüme yolunda büyük adımlarından birini daha attı.

2017'yi 130 milyon TL mağazacılık cirosu ile kapatan firma, hem franchise, hem de kendi işletmeleri ile yurt içi ve ihracat pazarlarını artırarak 2018'de 2017'ye göre cirosunu yüzde 40 artırarak 180 milyon TL ciro hedefliyor.

Şu an 71 mağazası ile hizmet veren firma 2018 yılı içinde yeni pazarlar olarak İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Konya ve Kayseri’yi belirleyerek mağaza sayısını 80’e çıkarmaya hedefliyor.



İsviçre, Katar, Amerika, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Fransa, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile ihracat görüşmelerini tamamlayan Faruk Güllüoğlu, 2018 yılının ocak ayında İsviçre ve Katar’a ürün göndermeye başladı.



Şirket, Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanları Dutty Free'leri ile görüşmeleri sürdürürken bu hedef pazarlarla birlikte 2018 yılını 5 milyon dolarla kapatmayı planlıyor.



