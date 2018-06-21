TMSF’den Dumankaya ve Fi Yapı mağdurlarına müjde

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Dumankaya ve Fi Yapı mağdurlarının konutlarını teslim etmek için Alman fiması Drees&Sommer liderliğindeki konsorsiyumla anlaşma sağlandığını belirterek, daireleri teslim etmeye başlayacaklarını söyledi.

Gülal, fon binasında düzenlenen basın toplantısıyla Dumankaya ve Fi Yapı mağdurlarına müjde verdi.



Dumankaya ve Fi Yapı’nın hemen hemen 2 yıldır TMSF kayyumluğunda yönetildiğini anımsatan Gülal, bu iki firmanın TMSF’nin kayyum olduğu 964 firma arasında en fazla mağdura sahip firmalar olduğunu söyledi.



Gülal, Fi Yapı’da 5 bin 136, Dumankaya’da ise 3 bin 28 daire bekleyen mağdurun bulunduğunu anımsatarak toplamda 8 bin 164 mağdurun problemini çözmeye çalıştıklarını kaydetti.



Söz konusu iki şirketin mağdurlarına çözüm ararken yollarının 2017 yılı sonunda Alman Drees&Sommer firmasıyla kesiştiğini anlatan Gülal, “Drees&Sommer firması bize geldi dedi ki, ‘Biz bu natamam inşaatları tamamlarız. Biz hem Türkiye’de inşaat sektöründe faaliyet göstermek istiyoruz, Türk pazarına giriş yapmak istiyoruz. Bu sonuçta TMSF’nin prestijli bir işi olacak, biz bu süreçte sizlere destek olmak istiyoruz’ dediler. Ve biz Drees&Sommer firmasıyla yaklaşık 5-6 aydır bir istişare sürecinden sonra nihayet bugün imza atacak aşamaya geldik.” diye konuştu.



Anlaşmayı aslında bayramdan önce duyurmayı planladıklarını anlatan Gülal, teknik birkaç pürüz nedeniyle toplantının bugün yapılabildiğini söyledi.







- “İhtiyacımız olan 1,3 milyar lira”





Gülal, önümüzdeki süreçte hem mağduriyetleri gidereceklerini hem de projeleri tamamlayacaklarını ifade ederek şu bilgileri verdi:



“Dumankaya’nın halihazırda 5 tane projesi var. Fikirtepe’dekiler hemen hemen hiç başlamamış vaziyette. Diğerleri arasında yüzde 50’nin üzerinde yapılmışlar var, yüzde 80 düzeyinde yapılmışlar var. Fi Yapı’da da hemen hemen inşaatlarımız kaba halinde duruyor.



Bu projelerin tamamlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için ihtiyacımız olan 1,3 milyar lira. Ne Dumankaya’nın ne de Fi Yapı’nın bu kaynağı bulacak mali gücü yok. Dolayısıyla biz bunu bir şekilde dış kaynak bulmak suretiyle finanse etmek durumundaydık ve bu manada da Alman partnerlerimiz sağ olsunlar iş birliği içerisinde bu natamam inşaatları tamamlayıp bu mağduriyetleri giderecekler inşallah.”



Drees&Sommer’in dünya üzerinde 41 ülkede faaliyet gösteren ve 2 bin 500 kişi çalıştıran bir şirket olduğu bilgisini veren Gülal, şirketin Kayseri Forum AVM ve Marmara Park AVM’yi inşa ettiğini söyledi.



Gülal, konsorsiyumda EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Drees&Sommer ve Flagman Capital’in bulunduğunu hatırlatarak konsorsiyumun projeleri tamamlamak için 450 milyon avroluk kredi tahsis ettiğini aktardı.



İlk etapta 125 milyon avroluk kredinin inşaatlar için kullanılacağını anlatan Gülal, konsorsiyumla TMSF’nin kayyumu olduğu diğer projelerde de iş birliği yapılacağını söyledi.





- “Fikirtepe’de projelerin tamamlanması 3 senemizi alır”





Dumankaya projelerinin finansmanı için Fikirtepe arazilerinin, Fi Yapı projelerinin finansmanı içinse bu şirketin olan Garip Adası’nın Alman konsorsiyuma verileceğini ifade eden Muhiddin Gülal, Alman şirketin bu adaya yaşlılara hitap etmesi muhtemel turistik termal tesis yapma gibi bir planı bulunduğunu kaydetti.



Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Gülal, konut sahiplerinden herhangi bir ek ödeme istemeyeceklerini belirtti. İlk önce sona yaklaşan projeleri bitireceklerini anlatan Gülal, projelerin tamamının ise 2,5-3 yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Gülal şöyle konuştu:

“Bu bir satış değil. Fi Yapı ve Dumankaya’yı Almanlara satmıyoruz. Bu bir iş birliği protokolü. Biz oradaki natamam projeleri tamamlayacağız. Fi Yapı’nın karşılığında, Fi Yapı Grubu’nun İzmir’in Dikili karşısında bir adası var. (Garip Adası) 358 bin metrekare. Onu Almanlara vereceğiz. Orada onlar bir turizm tesisi yapmayı planlıyorlar. Dumankaya kısmında da finansman boyutuyla konuşuyorum Fikirtepe’de başlanmamış iki tane proje var. Birinde henüz hafriyat alınmamış diğeri de henüz başlamamış. Oradan gelecek tutarla da Dumankaya bacağını finanse etmeyi planlıyoruz. Hem de bitecek projelerde çıkacak bir stok var.



Bu işin finansmanında biz olmayacağız, her türlü finansman sorunuyla Alman partnerlerimiz ilgilenecek. 450 milyon avroluk kredi ilk etapta 125 milyon avro olarak başlayacak. Asıl beklentimiz Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 isimli projeler.



Sancaktepe’de çalışmalarımız başladı, çok kısa süre içerisinde teslim edeceğiz. Fikirtepe’de projelerin tamamlanması 3 senemizi alır diye düşünüyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki özellikle Fi Yapı’da mağduriyetler yeni oluşmadı. 2008’den bu yana oluştu.”



Toplantı Gülal, Drees&Sommer Yönetici Ortağı Steffen Sendler ve diğer konsorsiyum üyelerinin anlaşmayı imzalanmasıyla sona erdi.











