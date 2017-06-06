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TMV Etiyopyalıları FETÖ'nün oyununa karşı uyardı

- Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya Koordinatörü Koç, ülkedeki FETÖ bağlantılı okulların gelecek sene için kayıt almaya devam etmesi üzerine ulusal medyadan ailelere seslendi - Hükümetin ülkedeki okulları TMV'ye devredeceğine dikkati çeken Koç, kayıt yaptıran ailelerin mağdur olabileceği uyarısında bulundu - Etiyopya'daki okulların devir işlemlerini sabote etmek isteyen FETÖ'cüler, kurumları Alman vatandaşlarına sattı

TMV Etiyopyalıları FETÖ'nün oyununa karşı uyardı

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Etiyopya Koordinatörü Adem Koç, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait ülkedeki okulların kayıt almaya devam etmesi üzerine ulusal medyadan velilere "kayıt yaptırmamaları" uyarısında bulundu.

Etiyopya'nın ulusal gazetelerinden The Reporter'a konuşan Koç, hükümetin ülkedeki okulları TMV'ye devredeceğini ve kayıt yaptıran ailelerin mağdur olabileceğini söyledi.

"Aileler dikkatli olmalı, Türkiye artık bu örgütün okullarından alınan diplomaları tanımayacak." diyen Koç, TMV'nin öğrencilerine yeni dönemde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde burs imkanları sağlayacağını ifade etti.

Ülkedeki TMV yapılanmasının, Etiyopya hükümetinin davetiyle başlatıldığını hatırlatan Koç, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'ın hem Eğitim Bakanlığına hem de Etiyopya Yatırım Komisyonuna "Necaşi Ethio-Türk" ve "Rainbow" adı altında faaliyet gösteren okulların TMV'ye devrini öngören bir mektup gönderdiğini vurguladı.

Koç, Etiyopya'daki TMV yapılanmasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek Etiyopya Eğitim Bakanlığının devir konusunda izleyeceği süreci beklediklerini ifade etti.

- Okulları Almanlara "satıp" ismini değiştirdiler

Öte yandan ülkedeki FETÖ yapılanması, kurumların devir işlemlerini boşa çıkarmak için diğer bazı ülkelerde olduğu gibi hileli satış yoluna gitti.

Yerel medya ilanlarında okulları Almanlara sattıklarını duyuran FETÖ'cüler yeni dönemde okul idaresinin değişeceğini ileri sürdü.

Ülke genelinde 6 okulu bulunan örgüt, okulların isimlerini değiştirerek gelecek yıl için kayıt almaya devam ediyor.

- Cumhurbaşkanı söz verdi

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la geçen aylarda Türkiye'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk halkı dik durarak bu terörist gruba (FETÖ) karşı demokrasilerini ve sevgili ülkelerini koruma yönünde çok büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Bu bağlamda hükümetim, Gülen'e ait okulları Maarif Vakfına devretme kararı almıştır." demişti.


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Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaFetöTMV
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