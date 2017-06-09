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TMV Gambiya'da okul açıyor

- Ülkedeki FETÖ'ye ait tüm okulları kapatan Gambiya hükümeti, Türkiye Maarif Vakfına okul açması için bina tahsis edecek - Afrika kıtasında anlaşma imzaladığı ülke sayısı 18'e çıkan Türkiye Maarif Vakfınca, Gambiya'da eylül itibarıyla eğitime başlanacak

TMV Gambiya'da okul açıyor

ADDİS ABABA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait tüm okulları kapatan Gambiya hükümeti, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile anlaşma imzaladı.

Gambiya Eğitim Bakanı Claudiana Cole ve TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, "vakfa tahsis edilecek bir binada eylülde eğitime başlanmasını" öngören anlaşmayı başkent Banjul'daki Türk Büyükelçiliğinde imzaladı.

İmza törenine, Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, TMV Afrika Masası Daire Başkanı Tuncay Çilesiz ve TMV Senegal Koordinatörü Dursun Sarı da katıldı.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, anlaşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni okulun, iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olmasını temin ederek, "Dost Gambiya devletinin yöneticilerine müteşekkiriz.” dedi.

TMV Başkan Vekili Yavuz ise Afrika’da FETÖ’ye fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Milletimizin emaneti olan okulları tamamen almak için kararlı mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Afrika'da 18 ülkeyle anlaşma imzalandı

Kongo Cumhuriyeti, Somali, Gine, Nijer ve Sudan'da FETÖ'ye ait okul ve öğrenci yurtlarını devralan Türkiye Maarif Vakfı, Burundi, Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Madagaskar'daki okulların devir teslimi için anlaşma yaptı.

Vakıf, Cibuti ve Sao Tome'de ise TMV okullarının açılması için anlaşmalar imzalandı.

Gambiya ile kıtada Türkiye Maarif Vakfının anlaşma yaptığı ülke sayısı 18'e yükseldi.



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Anahtar Kelimeler:
FetöGambiyaOkulTMV
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