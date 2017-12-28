TMV öğrencileri

HARTUM (AA) - Sudan TMV Okulları öğrencileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık bin öğrenci, üç kategoriden beğendikleri birer fotoğrafı seçerek oy kullandı.

TMV Sudan Koordinatörü Ömer Alçep, okulda yapılan duyurunun ardından öğrencilerin isteğe bağlı olarak oy kullandıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Alçep, "Kendilerine fikirlerinin sorulması öğrencilerimizi çok heyecanlandırdı. Bu tip etkinlikler bilinç kazandırma açısından önem arz etmektedir. Çünkü çocuklarımızın dünyada yaşanan olayları anlamaya, kavramaya sevk eder. Doğru ve ilkeli haberlerle insanları bilgilendiren AA'ya da minnettarız." diye konuştu.

- "Erdoğan'ın fotoğrafına oy verdim"

TMV Hartum Lisesi öğrencisi Abdülkadir Muhammed Bennağ, "Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir kız çocuğuyla çekilmiş fotoğrafını beğendim. İnsanlara verdiği değeri gösteriyor. Haber kategorisinde oyumu bu fotoğrafa verdim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatına ilgi duyduğunu söyleyen Mustafa Salah Muhammed de ileride sanatla uğraşmak istediğini, TMV okullarındaki sanat dersi ve etkinlikleri çok beğendiğini dile getirdi.



