TMV, Senegal’de yeni yıla yeni yüzle giriyor

DAKAR (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Koordinatörü Dursun Sarı, "Hedefimiz 2018'de okul sayımızı çoğaltarak ve kalitemizi artırarak Türkiye’nin eğitimdeki başarısını Senegal’e taşımak ve burada iyi ve dürüst bir neslin yetişmesi için çalışmaktır." dedi.

Batı Afrika ülkesi Senegal’de TMV, yeni yıla hummalı çalışmayla merhaba diyecek.

Ülkenin üç önemli şehirlerinden başkent Dakar ile Saint Luis ve Thies’te toplam 3 okul ile bu yıl eğitime başlayan vakıf, 2018 öncesi bina ile okul araç ve gereçlerini hızla yenileyerek Senegal’in önde gelen eğitim kurumları arasında yerini almak istiyor.

- "Türkiye denilince Maarif Okulları akla geliyor"

TMV Senegal Koordinatörü Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMV'nin ülkede adından söz ettirmeye başladığını ve tanındığını belirterek, "Türkiye denilince artık herkes ilk olarak 'Ecole de Maarif' (Maarif Okulları) demeye başladı." ifadelerine yer verdi.

TMV okullarının kısa sürede çok rağbet görür hale geldiğine dikkati çeken Sarı, 6 Aralık'ta eğitime başlamalarına rağmen hemen her gün yeni kayıtlar aldıklarının altını çizdi.

- "Hedefimiz dürüst bir neslin yetişmesi için çalışmak"

Eğitimci kadrolarının tamamlandığını ve yeni yıla her yönüyle eksiksiz girmeyi planladıklarını anlatan Sarı, "Hedefimiz 2018'de okul sayımızı çoğaltarak ve kalitemizi artırarak Türkiye’nin eğitimdeki başarısını Senegal’e taşımak ve burada iyi ve dürüst bir neslin yetişmesi için çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Sarı, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulların kapatılması ve vakfa devredilmesi için çok çalıştıklarını anımsatarak, TMV'nin Aralık 2016'dan itibaren hukuki mücadelesini başlattığını ve Eylül 2017'de Senegal devletinin FETÖ'ye ait okulların eğitim ruhsatını iptal ettiğini hatırlattı.

Okulların TMV'ye devredilmesi için mahkeme sürecinin devam ettiğini ve ülkedeki örgüt elebaşlarının Senegal hükümeti tarafından sınır dışı edildiğini belirten Sarı, Senegal halkının Türkiye'ye ve Türklere güveninin arttığını kaydetti.

Sarı, üst düzey girişimler yapılması halinde Senegal hükümeti tarafından kapatılan FETÖ okullarının en kısa sürede devredilebileceğini ifade etti.

- "Senegalliler Türkiyeyi çok seviyor ve Erdoğan'ı liderleri olarak görüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall arasında güzel bir dostluk ilişkisinin bulunduğunu hatırlatan Sarı, bu durumun işleri çok daha kolaylaştırdığını vurguladı.

FETÖ'nün Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik darbe girişiminden dolayı ülkede sevilmediklerinin altını çizen Sarı, "Senegalliler Türkiye'yi çok seviyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı liderleri olarak görüyor." diye konuştu.









