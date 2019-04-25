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TOBB 75.Genel Kurul'unu yapacak

TOBB 75.Genel Kurul’u 2 Mayıs’ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurul Toplantısı 01-02 Mayıs 2019 tarihlerinde  Ankara  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılacak.

TOBB 75.Genel Kurul'unu yapacak
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Kongrenin ilk gününde 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da TOBB delegeleri, Anıtkabir’i ziyaret edecek ardından Birlik Merkezi’nde düzenlenen yöresel ürünler fuarını gezecekler.

Ziyaretlerin ardından TOBB Konferans Salonu’nda 75.Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve plaket töreni ve konuşmalar gerçekleşecek. TOBB delegeleri akşamda birlikte yemek yiyecekler.  

Kongrenin 2.gününde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurula sunulurken, delegeler tarafından müzakere edilecek ve oylanacak.

Genel kurulda ayrıca TOBB delegeleri, Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından 01.01.2018- 31.12.2018 dönemine ait  bütçe harcamaları ve kesin hesabını genel kurulun onayına sunacak.

Kurul ayrıca  01.01.2020- 31.12.2020 dönemi bütçesini de kongrenin onayına sunacak. 

Komisyon raporları masaya yatırılacak 

Kongrede , Mevzuat Komisyonu ,Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu ,Dilekleri İnceleme Komisyonu , Avrupa Birliği  Uyum Komisyonu ,Dış İlişkiler Komisyonu, Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikası Komisyonu ve Basın ve Yayın Komisyonu raporları da genel kurulda müzakere edilecek. 

Proje Yarışması Ödülleri verilecek 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 365 Oda ve Borsanın yaptığı projelerin 8 kategoride değerlendirileceği proje yarışmışı da TOBB Genel Kurulu’nda sonuçlanacak. Başvuruları bugün sona eren yarışmada kazanan oda ve borsalar genel kurulda düzenlenecek törende ödüllerini alacaklar.

 

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