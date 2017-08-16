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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Amasya'da

-Hisarcıklıoğlu, Suluova ve Gümüşhacıköy de çeşitli programlara katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Amasya'da

AMASYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde oda başkanlarının düzenlediği programlara katıldı.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odasınca yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, son 6 ayda kredi garanti fonu, KOSGEB ve odaların kaynakları vasıtasıyla 600 bin firmaya bir trilyon kaynak sağlandığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Yılbaşından bu tarafa sıfırdan yeni istihdama alınan kişi sayısı bir milyon 600 bin. Bunu dünyada bir tek Türk iş adamı yapabilir. Bu Türk iş dünyası için bir rekor." dedi.

İstihdam konusunda yapılan devlet desteklerine de değinen Hisarcıklıoğlu, niteliğine bakılmaksızın yeni işe alınan kişinin ilk 3 ay maaş, sigorta ve vergilerinin devlet tarafından karşılandığını anımsattı. Hisarcıklıoğlu, istihdamı arttırma konusunda yapılan destekleme programlarıyla işsizliğin geriletildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı yapılarak, başarılı bazı iş adamlarına "Suluova Ekonomisine Değer Katanlar" ödülü verildi.

Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programa da katılan Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarla bir araya gelerek küçük ve orta ölçekli üyelere yönelik faizsiz krediler ile kefalet müessesesini devreye soktuklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak nefes kredisini çıkartarak yıllık 9.90'lık faizle kredi sağladıklarını ifade etti.

Programlara AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Amasya Valisi Osman Varol, Suluova Kaymakamı Vural Karagül, Gümüşhacıköy Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Can Keleş katıldı.


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Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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