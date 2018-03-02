TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Karabük'te

KARABÜK (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından bir restoranda düzenlenen "Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği" konulu istişare toplantısında yaptığı konuşmada, oda olarak yaptıkları çalışmaları ve projelerini anlattı.

Geçen yıl başlatılan istihdam seferberliğine değinen Hisarcıklıoğlu, yeni 1,5 milyon istihdam sağlandığını ifade etti.

Seferberliğin 2018 yılında da devamını sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, üç yıl boyunca her +1 istihdam için 1 yıl süreyle tüm vergiler ve SGK primlerinin ödenmeyeceğini kaydetti.

İş uyuşmazlıklarında zorunlu ara buluculuğun getirildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şu anda 10 bin davanın 7 bininin sulhla sonuçlandığını işaret etti.

Karekodlu çek çalışmasını ve KDV reformlarına değindiği konuşmasında Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin de 2021-2022 gibi satın alınabileceğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki tutumundan tüccar ve sanayiciler olarak rahatsız olduklarını dile getirerek, "Kredi maliyetlerinin yükselmesi... Kredi vermekteki zorlaştırmalardan reel sektör çok zor durumda kalıyor. Bir an önce çözülmesi lazım." diye konuştu.

Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük için önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Çelik bizim için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük'ü çok ilgilendiriyor. 'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyuyorum' dedi. Bizim gibi dünya çapında çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya sokacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük 10. çelik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak. Bunun çözülmesi çok önemli. Eğer dünya bu şekilde, her ülke korumacı tavır içine girerse, bakınız dünyada bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci, ikinci dünya savaşlarının çıkma sebepleri budur. Dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında görüş ayrılığımız yok. Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle güya kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu işler."

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de konuşmasında Türkiye'nin elde ettiği ekonomik güce değinerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütebilmelerinin en büyük sebebinin bu güç olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından Hisarcıklıoğlu, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, KTSO Başkanı Tuncay Özcan, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Refik Polat, oda başkanları ve iş adamlarıyla birlikte toplantı salonundan canlı bağlantı yoluyla KBÜ TOBB Teknik Bilimler Yüksek Okulu'nun açılışını yaptı.