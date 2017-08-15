TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Samsun'da:

SAMSUN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin son yılda yaşadıklarını dünyada her hangi bir ülke yaşasaydı ayakları üzerine kalkamazlardı. Millet olarak, özel sektör olarak dünyada hiçbir milletin başına son bir yılda bizim başımıza gelen gelmedi ama Allah'a çok şükür birlik ve beraberliğimizle tekrar ayağa kalktık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Bafra ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının düzenlediği "Türkiye'nin ekonomik geleceği" konulu konferansa katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bafralıların çok şanslı olduğunu ifade ederek, "Bafra'nın ovası Türkiye'nin en önemli ovalarından birisidir. Çünkü buraya kuru dal dikseniz yeşerir. Ayrıca Bafra'nın meşhur pidesi ve dondurması ve manda kaymağı var. Bunlara coğrafi işaret tescili yaptırmak lazım. Yaptırmazsanız bunlar kaybolup gider. Bafra'da Ticaret Borsamız pidenin tescilini yaptırdı. Böylelikle Bafra pidesinin marka değeri korunacak. Ayrıca Türkiye'de ilk Medikal Orfanize Sanayi Bölgesi Bafra'da kurulmuş olacak." ifadesini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından bazı üyelerin ödüllendirildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ben sadece ödül alan arkadaşları değil ödül alamayanları da kutluyorum. Çünkü Türkiye'nin son yılda yaşadıklarını dünyada herhangi bir ülke yaşasaydı ayakları üzerine kalkamazlardı. Millet olarak, özel sektör olarak dünyada hiçbir milletin başına son bir yılda bizim başımıza gelen gelmedi ama Allah'a çok şükür birlik ve beraberliğimizle tekrar ayağa kalktık. Bunun için Türk özel sektörünün her biri tek tek madalya almayı hak ediyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin başkanı olmaktan gurur duyuyorum, iftihar ediyorum."

Konuşmanın ardından Hisarcıklıoğlu, iş adamları ve yatırımcılara plaket verdi.