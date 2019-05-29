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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

- "Türkiye'nin en itibarı en yüksek sivil toplum kuruluşu lideri seçildim. Bu ödülü, 81 il 160 ilçedeki tüm oda ve borsalarım adına aldım"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
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KAYSERİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin en itibarı en yüksek sivil toplum kuruluşu lideri seçildim. Bu ödülü, 81 il 160 ilçedeki tüm oda ve borsalarım adına aldım." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen "Odalar Ortak Toplantısı"na ve adının Kayseri Ticaret Odasındaki konferans salonuna verildiği programa katıldı.

İsminin konferans salonuna verilmesinin kendisini onurlandırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Kayserilinin, ahde vefasını sergilediğini söyledi.

Kayserili olmakla her zaman iftihar ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "2 gün önce ülke çapında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan, bir araştırma sonucu açıklandı. Türkiye'nin en itibarı en yüksek sivil toplum kuruluşu lideri seçildim. Bu ödülü 81 İl 160 ilçedeki tüm oda ve borsalarım adına aldım. Ne yaptıysak, neleri başardıysak, ekip çalışmasının eseridir." ifadelerini kullandı.

- "Başarı hikayesi yazdık"

Hisarcıklıoğlu, Kayseri'nin yaptığı çalışmalarla, başlı başına tüm ülkeye örnek olacak bir noktada olduğunu bildirdi.

"Tamamen kendi imkanlarımızla, devletten yardım almadan ortaya çıkmış bir başarı hikayesi yazdık." diyen Hisarcıklıoğlu, Kayseri'nin eskiden beri ticaret şehri olduğunu ve Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden birine dönüştüğünü kaydetti.

Hisarcıklıoğlu ayrıca kentin gelişmesinde emeği geçen Kayserili hayırseverlere teşekkür etti.

Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Program iftar yemeğinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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