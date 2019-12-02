TOBB Şanlıurfa KGK İcra Kurulu'na Liderlik Eğitimi 

Uzman Eğitmen Ayşen Laçinel tarafından ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda verilen ve 2 gün süren eğitimde; liderlik, takım çalışması, algı, öz algı, algılanan algı gibi konularda detay bilgiler aktarılarak interaktif bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim ile ilgi bir değerlendirme yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Şanlıurfa KGK İcra Kurulu Başkanı ve TOBB KGK Başkan Yardımcısı Cevahir Asuman Yazmacı şunları kaydetti: “Profesyonel iş dünyası, hızlı bir gelişim ve sınırsız bir değişim halinde. Bu gelişim ve değişime ayak uydurmak zorundayız. Kadın Girişimciler Kurulu’nun sorumluluk alanı olan il ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme, bu sektörlere kadın girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme pozisyonu çerçevesinde, Kurul üyelerimizin ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt vermesi ve değişimlere adapte olması oldukça önemlidir.

Kadın Girişimciler Kurulu’nun kurumsal kapasitenin geliştirilmesi doğrultusunda, Karacadağ Kalkınma Ajansının 2019 yılı Teknik Destek Hibe Programına başvurumuzu gerçekleştirdik ve kurul olarak bu desteği almaya hak kazandık. Kadın Girişimciler Kurulu’nun kurumsal gereksinimlerini dikkate alarak "Liderlik, Karar Verme, Takım Çalışması ile Algı” eğitimini düzenledik.

Başta Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak eğitimin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm kuruluşlara ve interaktif bir eğitim gerçekleştirerek bizlerde farkındalık oluşturan Uzman Eğitmen Ayşen Laçinel Hocamıza, çok teşekkür ediyoruz.” dedi.