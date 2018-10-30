KIRIKKALE (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Her gün ortalama 5 işçi, iş kazasında can veriyor. Basit sebeplerden dolayı. Ayağındaki ayakkabının, şapkasının, gözlüğünün tamamının maliyeti 300 lira. Bunu alamadığımız dönemler oluyor." dedi.

Atalay, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Mühimmat Fabrikası Eğitim Salonu'nda düzenlenen TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda, kendisinin bir milyonu işçi, 4 milyonluk bir ailenin başında olduğunu söyledi.

Önceliklerinin Türkiye olduğunu dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Türkiye varsa biz varız. Patronlar varsa biz varız. Biz silahsız bir orduyuz. Türk-İş'in kurulduğundan bu yana özelliği ve önceliği Türkiye olmuştur. Birbirimizi yakinen bilmek durumundayız. Her gün ortalama 5 işçi, iş kazasında can veriyor. Basit sebeplerden dolayı. Ayağındaki ayakkabının, şapkasının, gözlüğünün tamamının maliyeti 300 lira. Bunu alamadığımız dönemler oluyor. Bundan bir ay önce asgari ücret 2 bin lira olsun, gemiyi zor götürüyoruz dedim. Patronlar, 'Biz dükkanı kapatıyoruz, kriz var.' dedi. İmkanı olanlar bu parayı bize versinler. İmkanı olmayandan zorla alacak halimiz yok. 2 bin lira ile geçinmek o kadar zor ki."

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz da "MKEK, Kırıkkale'nin sahibi, Kırıkkale'nin varlık sebebi. Kırıkkale silaha adını veren şehir, silahın ana yurdu. Bu anlamda burada çok ciddi silaha dayalı bir kültür var. Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa tahsisleri ve çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, MKEK Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı katıldı.