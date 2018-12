TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten inanan oda ve borsa camiası olarak, atılan adımların ekonomiye yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" - ATO Yönetim Kurulu ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran: - "Kamu kurumları bir an önce reel sektöre ödemelerini yapmalıdır" - "Şirketlerin KDV alacaklarının bir an önce ödenmesi, piyasaya kaynak sağlama açısından önem taşıyor"

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:00