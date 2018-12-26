TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin gücüne ve özel sektörün dinamizmine yürekten inandıklarını belirterek, "Oda ve borsa camiası olarak, atılan adımların ekonomiye yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde iş dünyasının üzerindeki yükleri azaltan, önünü açan kararlar alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından peş peşe güzel haberlerin verildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, yıllardır önemini vurguladıkları Ticari Alacak Sigortası'nın çıktığını hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, ekonomide olağan dışı gelişmeler yaşandığına işaret ederek, dövizdeki ve faizdeki artışların, ülke ekonomisinin gerçek durumunu yansıtmadığını düşündüklerini bildirdi.

Hükümetin aldığı önlemlerle çalkantıların geride kalmasını beklediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki dalgalanma ağustosa göre azaldı. Para piyasaları daha istikrarlı hale geldi. Elbette burada, bizlere, özel sektöre de görev ve sorumluluk düşüyor. İlk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi mutlaka korumalıyız. Risklere değil fırsatlara, içeriye değil dışarıya yani ihracata odaklanmalıyız. Enseyi karartmadan, temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz. Oda ve borsa camiası olarak bu süreçte elimizi taşın altına koyduk, milli bir dayanışma gösterdik. İnşallah tüm bu emekler sonuç verecek ve ülkemiz yeniden tempolu büyüme sürecine girecek."

Daha yapılması gereken işler olduğunu ve toplantıda bunları masaya yatıracaklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, büyük bir ülke olan Türkiye'nin her sorunu aşacak gücü barındırdığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, zor günlerin geride kalacağını ifade ederek, "Bu teker bu tümsekte kalmayacak, kimsenin şüphesi olmasın. Burada esas olan bizim birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz. Ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten inanan oda ve borsa camiası olarak, atılan adımların ekonomiye yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Bu süreci de aşacağız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran da bu yılın Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirterek, son 15 yıldır başarılı bir büyüme grafiği sergileyen, sancılı coğrafyasında güven adası haline gelen Türkiye'nin, ekonomik alandaki saldırılarla yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

Kur merkezli saldırıların döviz ve faizlerin yükselmesine yol açtığını hatırlatan Baran, hükümetin aldığı önlemler ve attığı adımlarla fırtınanın durulduğunu, piyasaların sakinleşmeye başladığını bildirdi.

Baran, Türkiye ekonomisinin geçmişte yaşadığı bütün sıkıntılı dönemleri aştığını ve her seferinde daha da güçlenerek o süreçlerden çıktığını vurgulayarak, "Bugün yaşadığımız bu süreci de aşacağından, hatta daha da güçlenerek çıkacağından şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

Oda başkanları olarak reel sektörün nabzının attığı sokakları, dükkanları, iş merkezlerini, fabrikaları takip ettiklerini dile getiren Baran, son dönemde yaşanan sürecin etkilerinin ortadan kalkması için talep ve beklentilerinin olduğunu anlattı.

Baran, ekonomik gelişmelerden dolayı reel sektörün kaynak ihtiyacının daha da arttığına işaret ederek, "Kamu kurumları bir an önce reel sektöre ödemelerini yapmalılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İkinci 100 Günlük İcraat Planı'nda, KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenmesine ilişkin sistem geliştirileceğini ifade etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Baran, şirketlerin KDV alacaklarının bir an önce ödenmesinin, piyasaya kaynak sağlanması açısından önem taşıdığını bildirdi.

Baran, yılbaşında sona erecek KDV ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılması gerektiğini belirterek, "Döviz kredilerinin Türk lirasına çevrilmesi ve Kredi Garanti Fonu kredilerinin yeniden yapılandırılması bankacılık sektörünün insafına bırakılmamalıdır. Bankacılık sektörünü, bu kararları uygulamaya yönlendirecek tedbirler alınmalıdır." diye konuştu.

Hükümete ve ekonomi yönetimine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Baran, bugünlerin atlatılacağını, benzer tabloları yaşamamak için de yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesini ve Türkiye ekonomisinin daha da güçlendirilmesini beklediklerini kaydetti.