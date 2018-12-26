TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya koyacaklarını belirterek, "Artık firmalarımız çek ve bonoyu elektronik ortamda sisteme sokabilecek, takip edebilecek." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin ticaret, teknoloji ve hukuki boyutunda önemli dönüşümler gerçekleştiğini söyledi.

Bu dönemde, doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorunda olunduğuna işaret eden Pekcan, dünya üretiminin dijital bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu dönüşümü kaçırmamak gerektiğini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak dönemi anlayan yeni politikalar geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

İş dünyası tarafından kendilerine iletilen talepleri dikkatle incelediklerini ve sorunlara hızlı bir şekilde çözüm ürettiklerini vurgulayan Pekcan, sivil toplum kuruluşları ile İstişare Kurulu kurduklarını, göreve geldiği günden bu yana Bakanlığa 903 talep iletildiğini, bunların kendi görev alanıyla ilgili 455 tanesini karşıladıklarını ifade etti. Pekcan, Ticaret Bakanlığının görev alanında yer almayan 342 talebi ise ilgili bakanlıklarla takip ettiklerini dile getirdi.

- "Hedefimiz kağıtsız gümrük"

Pekcan, dış ticaret ve gümrüklere yönelik çalışmalara da işaret ederek, 100 günlük eylem programında kısa dönem hedefleri çerçevesindeki planları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelecek yıllarda 35 yeni noktada kurmayı planladıkları Türkiye Ticaret Merkezleri ile firmalara dağıtım kanallarına erişebilmeleri için destek sağladıklarına dikkati çeken Pekcan, TOBB ile 19 il ve 28 odada "İhracat Destek Ofisleri"ni kurduklarını hatırlattı.

Pekcan, hedef ülkeler olarak belirledikleri Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika ile Afrika ve Latin Amerika'ya yönelik sektör ve eyalet bazında eylem planları hazırladıklarını ifade ederek, "Eximbank, 2018'de her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını finanse etmiş. Hedefimiz 2019'da bunu 27 dolara çıkarmak. Ayrıca Eximbank'ın 2017 yılında yüzde 57 olan KOBİ payını şu anda yüzde 70,4'e çıkarmış bulunuyoruz ve 11 bin firmamız Eximbank'ın imkanlarından yararlanıyor. Seneye inşallah 12 bin 300 civarında bir hedefimiz var." diye konuştu.

Gümrüklerde dijitalleşme yolunda Liman Tek Pencere Sistemi, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Tek Durakta Kontrol Sistemi, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı gibi örnek projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde kağıtsız gümrük. Bu yöndeki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, bunun yanında dahilde işleme rejimleri, vergi resim harç istisnası ve belgesiz ihracat kredi programları gibi devlet yardımlarına ilişkin süreçlerde de dijitalleştirme çalışmalarının başlatıldığını, bunun biraz zaman alacağını anlattı.

- Elektronik çek ve bono sistemi geliyor

Yurt içi ticaretin daha elverişli koşullarda yapılması için önemli adımlar attıklarına işaret eden Pekcan, lisanslı depoculuk kapasitesinin 3 milyon 200 bin tonu aştığına dikkati çekti.

Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduklarını, bunu da 2019 hasat döneminde devreye alacaklarını belirterek, böylece gelişmiş bir tarım ürünleri piyasasının oluşturulmasını sağlamış olacaklarını dile getirdi.

Ticaret sicili müdürlüklerini şirket kuruluşlarında tek temas noktası haline getirdiklerini hatırlatan Pekcan, "Şimdi bunu biraz daha hızlandırmak üzere yeni bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah onunla ilgili müjdeleri de en kısa zamanda size vereceğiz." dedi.

Pekcan, çeke yönelik güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla "karekodlu çek" uygulamasının başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi bono ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. En kısa zamanda o da devreye girecek. Bunun yanı sıra size bir müjdemiz daha var. Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık firmalarımız çek ve bonoyu elektronik ortamda sisteme sokabilecek, takip edebilecek."

Bakan Pekcan, Hal Kanunu taslağını hazırladıklarını, burada üretici ve tüketiciyi koruyucu, zayiatı önleyici bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Ekonominin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğinin farkında olduklarını belirten Pekcan, "Sorunlara en iyi çözümleri sizlerle iş ve güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile 'yüksek gelirli ülkeler' ligine yükseleceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.