ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, çocuklarını özel okullarda okutmak isteyen ailelere özel bir finansman paketi sunulması gerektiğini belirterek, "Eğitim şart diyorsak, daha iyi eğitim talep edene, hak edene uygun şartları memnuniyetle sağlamalıyız." dedi.

Öztürk, TOBB Sosyal Tesisleri'nde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılan TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada yerleşmiş doğruların çok hızlı değiştiği bir sürecin yaşandığını söyledi.

İnsanların bilgiye ve ürünlere tarihte eşi görülmemiş bir kolaylıkla erişebildiğine işaret eden Öztürk, ortaya çıkan yeniliklerin daha büyük devrimlerin habercisi olduğunu dile getirdi.

Öztürk, bu değişimin karşısında yeni bir insan planlaması yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Aksi takdirde insanımız kaybedecek, ülkemiz kaybedecek. Eğitim bu planlamanın temel taşı." diye konuştu.

TOBB olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile 81 ilde 600 milyon lirayı aşan eğitim yatırımları yaptıklarını aktaran Öztürk, böylece insanları hızlı akan zamana karşı yenilemeye çalıştıklarını bildirdi.

Öztürk, ülkeye yapılacak en büyük hizmetin eğitime yönelik yatırımlar gerçekleştirmek olduğuna dikkati çekerek, bir ülke insanı ne kadar iyi eğitimliyse o ülkenin aynı ölçüde zengin olacağını belirtti.

- "Ailelere özel okul için finansman paketi sunulmalı"

Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik değil, mesleksizlik olduğunu ifade eden Öztürk, "İş arayanların sahip olduğu becerilerle şirketlerimizin aradığı beceriler birbirinden maalesef farklı." dedi.

Öztürk, eğitim alanında nicelik açısından büyük aşama kaydedildiğini, artık nitelik konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada özel okulların teşvikinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Başarılı öğrenciler için burs ve kredi desteklerinin yaygınlaştırılması eğitimde toplam kaliteyi de artıracak. Neticede özel okulları sadece bir ticarethane olarak göremeyiz. Bu okullar da ülkenin geleceğini hazırlayan kurumlardır. Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, özel okullarda öğrenci okutmak isteyen ailelere özel bir finansman paketi sunulmalı. Eğitim şart diyorsak, daha iyi eğitim talep edene, hak edene uygun şartları memnuniyetle sağlamalıyız."

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci de artık bir öğrencinin ilkokul öğretmeninin kim olduğunun, anne ve babasının kim olduğundan daha önemli hale geldiğini ifade ederek, "Eğitim kalitesinin artırılması velilerin iş birliğine bağlı. Bir ülkeyi ayakta tutan eğitimin kalitesidir." dedi.

Birçok alanda hızlı değişimin yaşandığı bir dönemde eğitimin aynı kalmasının beklenemeyeceğine işaret eden Ekinci, yeni çağın başarılı insanının sürekli kendini yenileyen insan olacağını söyledi.