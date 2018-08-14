TOBB ve TÜSİAD'dan ortak destek açıklaması:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (TÜSİAD), hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğu belirtildi.

TOBB ve TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen istişareler sonrası ekonomik gelişmelere ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, son dönemde karşılaşılan finansal zorlukların milletle dayanışma içinde aşılacağı ifade edildi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğu ve bu süreçte reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunmasının son derece büyük önem arz ettiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinde gerek küresel gelişmeler gerekse iç dinamikler nedeniyle hassas bir dönem içinde bulunulduğuna işaret edilerek, bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması gerektiği belirtildi.



Bu süreçte atılması gereken adımlara ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankasının dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanı sıra kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmeli, sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikası en kısa sürede açıklanmalı, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritası bir an önce hazırlanmalı, en önemli ekonomik partner olan Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulmalı, ABD ve Türkiye mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmeli. İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır."