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TOBFED'den araç sahiplerine uyarı

- Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu, İstanbul’daki yağış nedeniyle araç sahiplerini uyardı

TOBFED'den araç sahiplerine uyarı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu, (TOBFED) İstanbul’da devam eden yağışla ilgili olarak araç sahiplerini tedbir almaları konusunda uyardı.
TOBFED açıklamasında İstanbul’u geçtiğimiz ay etkileyen dolu yağışında 100 bin üzerinde aracın hasar gördüğü ve bu nedenle kasko firmaları ve servislerde yoğunluktan dolayı sorunlar yaşandığı vurgulandı. Açıklamada, dolu yağışına karşı kapalı otoparkların tercin edilmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, TOBFED Göçük Sektör Komisyonu Başkanı Aşkın Önver'in, "Araç sürücüleri bugün mümkünse toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Araçlarını kapalı otoparklara park etsinler. Dolu ve sel tehlikesine karşı, taşkın ve su baskını olabilecek noktalara araçlarını park etmesinler. Dolu yağışından kaportayı ve camları korumanın tek yolu, kapalı alanlara park etmektir. Halı ve battaniye gibi önlemler geçen ayki gibi çok şiddetli yağışlarda fayda sağlamayacaktır." ifadelerine de yer verildi.

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