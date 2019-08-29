TOÇEV'li çocuklara destek!

Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara destek olmayı amaçlayan TOÇEV’e (Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), Metro Türkiye’den destek geldi. Vakıf ile iş birliği yapan Metro Türkiye, düzenlediği Okul Başlangıç Seti Kampanyası ile çocukların kırtasiye malzemelerinin karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



TOÇEV’e kırtasiye malzemeleri bağışında bulunan Metro Türkiye bu anlamlı kampanyaya müşterilerini de dâhil ederek daha fazla çocuğa destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Metro Türkiye, Okul Başlangıç Seti satın alan her müşterisi adına TOÇEV’e bağışta bulunuyor.



Metro Türkiye’nin 21 şehirdeki 37 mağazasının tamamında, Eylül sonuna kadar devam edecek kampanyada, Okul Başlangıç Seti 49.99 TL’ye satışa sunuluyor. Okul Başlangıç Seti’nde; fon kartonları, cetvelli okul makası, stick yapıştırıcı, farklı renklerde el işi kağıtları, silinebilir mum boya, boya kalemi, doküman dosyası, kurşun kalemler, sulu boya ve boyama kitabı yer alıyor.



50’den fazla parametrede test



TOÇEV’li öğrencilerin eğitimine destek olacak Okul Başlangıç Seti, çocukların sağlığını en üst düzeyde korumak adına sıkı bir şekilde denetleniyor. Bu testler, Metro Türkiye’nin Okula Dönüş Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. 2008 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek Okula Dönüş Projesi’ni başlatan Metro Türkiye, mağazalarında satılan tüm kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerini her yıl kapsamını daha da genişleterek titizlikle test ettiriyor. Aralarında solvent, fitalat ve kurşun gibi çocukların sağlığına zararlı ağır kimyasalların da bulunduğu 50’den fazla parametrede teste tabi tutulan ürünler ancak testleri başarıyla geçebilirse Metro raflarına girebiliyor.



